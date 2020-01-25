Предложение Шахтеру, поражение Динамо, трансферы Зари и Десны. Главные новости за 24 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 24 января

По просьбе тренерского штаба национальной сборной Украины Премьер-лига изменила календарь розыгрыша чемпионата и Кубка Украины без отмены плей-офф за участие в Лиге Европы. График уплотнился, а последние матчи чемпионата будут сыграны не 24-го, а 16-го мая, матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы состоятся 20-го и 24-го мая.

Накануне СМИ сообщали, что донецкий клуб не против продать Виктора Матвиенко, но оценивает игрока в 30 млн евро. Теперь появилась информация, что "Арсенал" предложил взять защитника в аренду за 4,5 млн фунтов с обязательным правом выкупа летом за 22 млн фунтов. При этом главный тренер канониров Микель Артета на прямой вопрос о переходе игрока сборной Украины ответа не дал.

В пятницу клубы УПЛ сыграли четыре контрольных поединка. Киевское "Динамо" встречалось с "Хайдуком" из Сплита и уступило 0:1. Единственный гол был забит на 89-й минуте, к тому же Бущан потянул пенальти. "Десна" победила бакинский "Нефтчи" 2:1, в составе черниговской команды отличился Калитвинцев (еще один мяч залетел в сетку ворот от игрока команды соперника). "Днепр-1" проиграл сербскому клуба ВСК, "Александрия" разгромила "Македония Гьорче Петров" 5:0 (Вантух, Грицук, Безбородко и дубль Шастала), а "Мариуполь" сыграл вничью 2:2 с чемпионом Беларуси "Динамо" из Бреста. Интересно, что один из голов забил Артем Милевский.

Луганский клуб объявил о переходе черногорская форварда Михайло Перовича. Его последним местом работы была "Будучность", в составе которой он забивал "Заре" в Лиге Европы. Всего в его активе шесть голов в 18 матчах. "Десна" в свою очередь заключила соглашение с эстонским защитником Йоонасом Таммом. 27-летний игрок успел поиграть в Швеции, Норвегии, Польше, имеет в своем активе 31 матч за национальную сборную.

20-й тур немецкой Бундеслиги открывал матч "Боруссии" из Дортмунда и "Кельна". В отличие от игры с "Аугсбургом" желто-черные от начала контролировали ситуацию, забив в первом тайме дважды, а сразу после перерыва оформили разгром. "Кельн" на 64-й минуте один гол отыграл, а потом на поле вышел норвежец Эрлинг Холанд и оформил дубль. Таким образом, 19-летний форвард в первых двух матчах в Германии забил пять голов, при этом в обоих случаях выходил на замену.

На этот раз россонери одолели "Брешию". Единственный гол в игре в середине второго тайма забил Ребич. Серия, в которой удалось взять девять очков, позволила "Милану" подняться в турнирной таблице Серии А на шестое место. Правда, по итогам 21-го тура команду Стефано Пиоли могут обойти "Парма" и "Кальяри".