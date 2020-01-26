Победа Шахтера, поражение Барселоны, рекорд Аталанты. Главные новости за 25 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 25 января

Горняки начали серию контрольных матчей поединком с польским "Лехом". Судьбу встречи определил единственный гол, забитый Сергеем Кривцовым. С представителем Польши - "Пястом" - встречалась и "Заря", в этой игре голов не забивали. Миром с ЛКС ​из Лодзи разошлась и "Ворскла", но команды смогли забить другу по три гола. В составе полтавчан отличились Луизао, Артур и Щербак.

Лондонский клуб близок к покупке испанского защитника Пабло Мари за 10 млн евро. Тот переехал в "Фламенго" из "Манчестер Сити" в июле прошлого года, успел выиграть чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес. 26-летний игрок уже вылетел в Лондон, чтобы пройти медицинское обследование. Очевидно, что этот переход закрывает возможность трансфера защитника "Шахтера" Николая Матвиенко, о вероятности которого писали в последние дни в СМИ.

Каталонцы приехали в гости к "Валенсии". Должны были пропускать еще в первом тайме, но надежно играл Тер Штеген, который даже парировал пенальти. Впрочем, во втором тайме рикошет от Альбы все же заставил капитулировать немецкого вратаря. А на 77-й минуте Максимилиан Гомес забил второй мяч в сетку ворот блаугранас. Таким образом команда Кике Сетьена рискует потери лидерство, если "Реал" сегодня обыграет "Вальядолид". Между тем "Севилья" поднялась на третье место, обыграв "Гранаду".

"Лейпциг" уступил "Айнтрахту" на выезде со счетом 0:2. Зато "Бавария" не оставила шансов "Шальке", отгрузив тому пять голов (Левандовски, Мюллер, Горецка, Гнабри, Алькантара). Роберт, к слову, единолично возглавил гонку бомбардиров. Таким образом, отставание мюнхенцев от первого места сократилось до одного очка. На третьей строчке с отставанием в два балла от лидера идет "Боруссия" из Менхенгладбаха, которая обыграла "Майнц" 3:1.

Команда из Бергамо разгромила "Торино", забив том семь безответных мячей. Победа с такой разницей случается впервые в истории "Аталанты". Героем встречи стал Иличич, который оформил хет-трик, дубль на счету Муриеля, по одному голу забили Гозенс и Сапата. Руслан Малиновский вышел на замену во втором тайме. "Аталанта" сравнялась с "Ромой" по очкам, но у римлян на носу игра с "Лацио".

Команда Ярмоленко, который, напомним, залечивает травму, уступила в 1/16 финала старейшего турнира в мире "Вест Бромвичу" 0:1. "Тоттенхэму" придется переигрывать матч с "Саутгемптоном", их матч завершился вничью 1:1. "Норвич" обыграл "Бернли" 2:1, с аналогичным счетом "Челси" одолел "Халл", а "Лестер" ограничился одним голом в ворота "Брентфорда".

В Венгрии возобновился чемпионат после зимнего перерыва. И команда Сергея Реброва сразу же увеличила отрыв от преследователей. "Ференцварош" обыграл "Пакш" со счетом 4:0. Дублем при этом отличился Александр Зубков, арендованный у "Шахтера". Участие в игре также принимал Игорь Харатин. Зато главный конкурент "МОЛ Фехервар" с Иваном Петряком в составе сыграл вничью 0:0 с "Гонведом". Разница между первым и вторым местом уже составляет шесть очков.