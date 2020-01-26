Победа Шахтера, поражение Барселоны, рекорд Аталанты. Главные новости за 25 января
А также альтернатива Матвиенко для Арсенала и наступление Баварии
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 25 января
Шахтер одержал первую победу в году
Горняки начали серию контрольных матчей поединком с польским "Лехом". Судьбу встречи определил единственный гол, забитый Сергеем Кривцовым. С представителем Польши - "Пястом" - встречалась и "Заря", в этой игре голов не забивали. Миром с ЛКС из Лодзи разошлась и "Ворскла", но команды смогли забить другу по три гола. В составе полтавчан отличились Луизао, Артур и Щербак.
Арсенал, похоже, отказался от трансфера Матвиенко
Лондонский клуб близок к покупке испанского защитника Пабло Мари за 10 млн евро. Тот переехал в "Фламенго" из "Манчестер Сити" в июле прошлого года, успел выиграть чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес. 26-летний игрок уже вылетел в Лондон, чтобы пройти медицинское обследование. Очевидно, что этот переход закрывает возможность трансфера защитника "Шахтера" Николая Матвиенко, о вероятности которого писали в последние дни в СМИ.
Барселона впервые проиграла с новым тренером
Каталонцы приехали в гости к "Валенсии". Должны были пропускать еще в первом тайме, но надежно играл Тер Штеген, который даже парировал пенальти. Впрочем, во втором тайме рикошет от Альбы все же заставил капитулировать немецкого вратаря. А на 77-й минуте Максимилиан Гомес забил второй мяч в сетку ворот блаугранас. Таким образом команда Кике Сетьена рискует потери лидерство, если "Реал" сегодня обыграет "Вальядолид". Между тем "Севилья" поднялась на третье место, обыграв "Гранаду".
Бавария вплотную приблизилась к лидеру Бундеслиги
"Лейпциг" уступил "Айнтрахту" на выезде со счетом 0:2. Зато "Бавария" не оставила шансов "Шальке", отгрузив тому пять голов (Левандовски, Мюллер, Горецка, Гнабри, Алькантара). Роберт, к слову, единолично возглавил гонку бомбардиров. Таким образом, отставание мюнхенцев от первого места сократилось до одного очка. На третьей строчке с отставанием в два балла от лидера идет "Боруссия" из Менхенгладбаха, которая обыграла "Майнц" 3:1.
Аталанта одержала историческую победу
Команда из Бергамо разгромила "Торино", забив том семь безответных мячей. Победа с такой разницей случается впервые в истории "Аталанты". Героем встречи стал Иличич, который оформил хет-трик, дубль на счету Муриеля, по одному голу забили Гозенс и Сапата. Руслан Малиновский вышел на замену во втором тайме. "Аталанта" сравнялась с "Ромой" по очкам, но у римлян на носу игра с "Лацио".
Вест Хэм вылетел из Кубка Англии
Команда Ярмоленко, который, напомним, залечивает травму, уступила в 1/16 финала старейшего турнира в мире "Вест Бромвичу" 0:1. "Тоттенхэму" придется переигрывать матч с "Саутгемптоном", их матч завершился вничью 1:1. "Норвич" обыграл "Бернли" 2:1, с аналогичным счетом "Челси" одолел "Халл", а "Лестер" ограничился одним голом в ворота "Брентфорда".
Зубков делал дубль, Ференцварош отрывается
В Венгрии возобновился чемпионат после зимнего перерыва. И команда Сергея Реброва сразу же увеличила отрыв от преследователей. "Ференцварош" обыграл "Пакш" со счетом 4:0. Дублем при этом отличился Александр Зубков, арендованный у "Шахтера". Участие в игре также принимал Игорь Харатин. Зато главный конкурент "МОЛ Фехервар" с Иваном Петряком в составе сыграл вничью 0:0 с "Гонведом". Разница между первым и вторым местом уже составляет шесть очков.
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