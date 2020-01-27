Удачный матч Лунина, конфуз Ливерпуля, поражение Ювентуса. Главные новости за 26 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 26 января

На этот раз "Овьедо" встречался с "Жироной", которая еще в прошлом году играла в Ла Лиге. Фаворит сильно давил, но украинский вратарь на этот раз действовал уверенно. Удержать ворота на замке не удалось - Андрей пропустил после удара форварда сборной Уругвая Стуани, но его партнеры нашли момент, чтобы отыграться. 1:1 - "Овьедо" во втором матче подряд добывает вничью, пока команда Лунина 19-я, что грозит вылетом.

Чемпион Украины сыграл контрольный поединок с "Войводиной". Под конец игры Болбат срезал мяч в собственные ворота, но почти сразу Патрик забил ответный - в итоге 1:1. "Александрия" в свою очередь победила "Пюник" 5:2 (Устименко, Безбородко, Ситало, Третьяков, Тейшейра). Донецкий "Олимпик" обыграл "Спартак" из Трнавы благодаря единственному голу Шахаба, а "Колос" сыграл вничью с косовской "Приштиной" 1:1, в составе команды Костышина отличился Смирный.

Что интересно, ни римляне, ни миланцы не выиграли свои матчи. В римском дерби была зафиксирована ничья - на гол Джеко ответил Ачерби. Аналогичным образом "Интер" сыграл с "Кальяри" - своей бывшей команде отомстил Раджа Найнгголан, который "украл" победу голом на последних минутах. А вот "Ювентус" уступил "Наполи", несмотря на гол Роналду. Криштиану отличился на 90-й минуте, когда счет уже был 2:0 в пользу неаполитанцев (Зелински и Инсинье). Команда Гаттузо прервала серию из трех поражений подряд.

Хотя команда Зидана была недалеко от того, чтобы потерять очки. В матче с "Вальядолидом" все решил достаточно поздний гол Начо. Таким образом, "Реал" обошел на три очка "Барселону", которая, напомним, проиграла "Валенсии". Между тем "Атлетико" после вылета из Кубка Испании не смог обыграть аутсайдера "Леганес" - ничья 0:0. Как следствие, матрасников обошел "Хетафе", одолевший "Бетис".

На первый взгляд – ничья да и ничья. Но когда лучшая команда мира играет вничью с представителем третьего по рангу дивизиона, который ничем не выделяется в этом сезоне - это событие. "Ливерпуль" в 1/16 Кубка Англии не смог обыграть "Шрусбери", хотя вел 2:0. Героем стал Джейсон Каммингс, который вышел на замену и за 15 минут оформил дубль. И теперь Красным придется играть еще один матч с этим соперником. Зато оба манчестерских гранда со своей задачей справились легко - горожане разбили "Фулхэм" 4:0, а "Юнайтед" отгрузил шесть голов "Транмере".

Во Франции встречались команды, занявшие первые два места в прошлом чемпионате - ПСЖ и "Лилль". Ключевой стала фигура Неймара - бразилец сначала открыл счет с игры классным ударом в верхний угол, затем реализовал пенальти. Для бразильца это 101-е набранное очко в составе ПСЖ по системе гол + пас в 75 матчах. Парижане оторвались от ближайшего преследователя уже на десять очков.