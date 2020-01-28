Разгром от Динамо, гол Гармаша, новый капитан Шахтера. Главные новости за 27 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 27 января

УЕФА опубликовал список городов, где будут базироваться команды участницы Евро-2020. Украина выбрала столицу Румынии Бухарест, где, напомним, на групповом этапе сыграет два матча. Добавим, что десять сборных будут готовиться к матчам у себя дома.

Денис вышел на замену в перерыве поединка против лидера чемпионата "Сивасспора". А на 60-й минуте он заставил ошибиться голкипера соперника, пробив в ближний угол из пределов штрафной. Однако "Ризеспору" не удалось удержать преимущество - соперник отыгрался на последних секундах. Полный матч на поле провел Николай Морозюк, Андрей Борячук в заявку не попал. "Ризеспор" пока 11-й.

Киевская команда сыграла очередной контрольный матч с "Динамо" (Брест), за который, напомним, выступают Милевский, Хачериди и Нойок. Несмотря на довольно экспериментальный состав, бело-синие не имели особых проблем в игре. Дублем отметился Йосип Пиварич, еще один гол на свой счет записал Миккель Дуэлунд.

Лидером среди украинских клубов по результатам контрольных матчей можно назвать донецкий "Олимпик". На этот раз команда Висенте Гомеса разгромила "Спартак" (Суботица) 4:0. Дончане пока демонстрируют стопроцентный результат - пять побед в пяти матчах. Между тем "Днепр-1" проиграл польской "Ягеллонии", а "Ворскла" сыграла вничью 1:1 с сербским "Радником".

Несмотря на финансовый кризис, в который попал львовский клуб, ему удается усиливать состав. В понедельник зелено-белые объявили сразу о двух трансферах - игроками "Карпат" стали Алексей Хахлев, который в составе сборной U-20 становился чемпионом мира, и грузинский защитник Арно Гиоргадзе, который в Украине успел поиграть за "Ворсклу". Между тем "Волынь" подписала контракты с Виталием Прындетой ("Десна"), Станиславом Кулишом ("Днепр-1") и Ярославом Конкольняком ("Прикарпатье"). Николай Квасный из "Львова" перешел в "Ингулец", а Тарас Сакив из "Ворсклы" присоединился к "Руху".

До недавнего времени команду на матчи выводил Тайсон. Однако в первых двух поединках на сборах с повязкой на поле выходил Андрей Пятов, несмотря на то, что бразилец тоже участвовал в игре. Такое решение принял главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру. Добавим, что Тайсон давно выражает желание сменить клуб.

О европейских трансферах

Барселона ведет активные переговоры об аренде с правом выкупа форварда "Валенсии" Родриго, который должен заменить травмированного Луиса Суареса. "Атлетико" и ПСЖ согласовали переход Эдинсона Кавани, официального объявления ожидают в ближайшее время. Аналогичная ситуация с переходом Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма" в "Интер" - датчанин уже прилетел в Милан и прошел медосмотр. "Рома" арендовала защитника "Аталанты" Роджера Ибаньеса. "Герта" за 25 млн купила у "Лиона" Луку Тусара, но при этом оставила того во Франции до конца сезона. Хавбек "Ювентуса" Эмре Джан ближайшее время перейдет в "Боруссию" из Дортмунда.