Эриксен в Интере, победа Динамо и усиление ФК Львов. Главные новости за 28 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 28 января

Свершился один из самых громких трансферов зимы

Хавбек "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен официально перешел в миланский "Интер". Контракт подписан до июня 2024-го года. Сумма перехода составила 18 миллионов евро. Еще 2 миллионы "шпоры" могут получить в виде бонусов. Кристиан провел в Англии шесть с половиной лет. За 291 матч он смог забить 72 гола.

Динамо обыграло Кайрат в товарищеском матче

В последнем контрольном матче в рамках первого тренировочного сбора в Турции "Динамо" одержало заслуженную победу. Соперником команды Михайличенко стал вице-чемпион Казахстана "Кайрат". Дублем у "бело-синих" отметился новичок команды Каргбо – точные удары на 53 и 73 минутах. Правда, затем герой встречи получил травму, пока неизвестен характер повреждения форварда.

Стал известен первый финалист Кубка английской лиги

В напряженном и интригующем полуфинале турнира "Астон Вилла" сенсационно обыграла "Лестер". В компенсированное время решающий удар в игре нанес Трезеге, хотя "лисы" владели тотальным преимуществом. Соперники обменялись точными ударами (1:1), подопечные Роджерса пошли ва-банк, но бирмингемцы сохранили больше сил в эндшпиле.

Милан вышел в полуфинал Кубка Италии

"Торино" оказало серьезное сопротивление "россонери", гости дали настоящий бой, но "Милан" вырвал победу в овертаймах. Основное время завершилось боевой ничьей 2:2, но затем Чалханоглу и Ибрагимович решили исход встречи. На следующей стадии "Милан" сыграет с еще одним туринским клубом – "Ювентусом".

"Атлетик" оформил путевку в четвертьфинал Кубка Италии

Противостояние с итоговым счетом 3:3, а затем серия пенальти 2:4 в пользу более опытного соперника. "Тенерифе" и "Атлетик" выдали сумасшедший матч, сценарий которого подчеркивает магию турнира – здесь даже аутсайдеры бьются до последнего вздоха.

"Львов" усилился экс-игроком "Карпат"

"Сине-золотые" подписали 22-летнего универсала (номинального защитника, который может сыграть и в центре поля) Андрея Бусько. Контракт с игроком подписан на три года. Финансовые условия сделки примерно 100 тысяч евро. Футболист уже присоединился к своей новой команде на учебно-тренировочных сборах в Турции.

"Левадия" подписала третьего украинца

Теперь уже бывший защитник СК "Днепр-1" Александр Сафронов перешел в эстонскую "Левадию" на правах аренды. Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение рассчитано на год. По итогам прошлого сезона 2019 "Левадия" стала вице-чемпионом Эстонии. В эстонском клубе выступают также украинцы Юрий Ткачук и Игорь Жураховский.

"Наполи" подписал хавбека "Интера"

Маттео Политано стал игроком неаполитанского клуба, который арендовал 26-летнего игрока с обязательством выкупа. Итальянские СМИ сообщают, что сумма выкупа составит 25 млн евро, а зарплата футболиста будет 2,2 млн евро.