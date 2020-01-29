Дубль плюс травма у игрока Динамо и переезд Эриксена. Главные новости за 28 января. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 28 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Победа киевского "Динамо" в спарринге и переезд Кристиана Эриксена в Италию. Но это еще не все: первый финалист Кубка Английской лиги, "Милан" в ½ Кубка Италии, бой между "Атлетиком" и "Тенерифе" в Испании, а также другие новости трансферов. Жми Play, чтобы быть в курсе всего.