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Дубль плюс травма у игрока Динамо и переезд Эриксена. Главные новости за 28 января. Аудио

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Дубль плюс травма у игрока Динамо и переезд Эриксена. Главные новости за 28 января. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 28 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеЭриксен в Интере, победа Динамо и полуфинал Милана. Главные новости за 28 января

Победа киевского "Динамо" в спарринге и переезд Кристиана Эриксена в Италию. Но это еще не все: первый финалист Кубка Английской лиги, "Милан" в ½ Кубка Италии, бой между "Атлетиком" и "Тенерифе" в Испании, а также другие новости трансферов. Жми Play, чтобы быть в курсе всего.

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В статье: Кристиан Эриксен Динамо (Киев) Милан главные новости Александр Сафронов
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