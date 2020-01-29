Михайличенко: Хорошо помню Эсеолу еще по Динамо. Талант у него есть

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко поделился мнением о "Кайрате" для пресс-службы казахского клуба.

- "Кайрат" - цепкая и техничная команда, которая старается играть быстро, действует остро в атаке. Я для себя отметил, у вас, что называется, колючая команда. Это тоже немаловажно. Сегодня мы не увидели тот "Кайрат", который будет. Сейчас, на УТС, стоят другие задачи.

- Кого-то выделите в составе "желто-черных"?

- В игре против "Легии" мне очень понравился голкипер Владимир Плотников. Оганесяна отмечу. Ну и конечно Эсеола, который неплохо действует с мячом и постоянно нацелен на ворота. Я его хорошо помню. Еще по "Динамо". Буду рад, если он продолжит прогрессировать и раскрываться по-новому. Талант у него есть.

Если будет время - с удовольствием посмотрю матчи вашей команды на следующем УТС. Желаю удачи "Кайрату", - сказал Михайличенко.