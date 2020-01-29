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Алексей Шевченко - о поражении от Пролетара: На фоне усталости ребятам трудно

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В матче с сербами не хватило опыта

Алексей Шевченко - о поражении от Пролетара: На фоне усталости ребятам трудно
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Вратарь "Шахтера" Алексей Шевченко прокомментировал поражение "Пролетеру" (0:1) в спарринге.

- На фоне усталости ребятам трудно. Играли ребята, которые получают мало игровой практики в сезоне. Думаю, опыта не хватило. Не создавали острых моментов, большую часть контролировали. Наверное, надо впереди чуть агрессивнее играть.

- Во всех спаррингах "Шахтер" создавал не так много голевых моментов. В чем причина?

- Не знаю, это тренеры должны разбираться. Я не могу судить. Моя задача, чтобы ворота были сухие, – сказал голкипер для пресс-службы "Шахтера".

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В статье: Алексей Шевченко Шахтер (Донецк)
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