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Ярославский: Базу в Высоком пусть восстанавливает тот, кому она принадлежит

Общие новости
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Миллиардер не планирует вкладывать свои деньги в базу

Ярославский: Базу в Высоком пусть восстанавливает тот, кому она принадлежит
Новина українською

Экс-владелец "Металлиста" Александр Ярославский заявил, что на данный момент не планирует заниматься восстановлением тренировочной базы в Высоком.

"Она мне не принадлежит. Пусть восстанавливает тот, кому она принадлежит.

Сегодня с "Металлистом" есть две проблемы. Первая — не понятно, кому он принадлежит, с кем разговаривать. И вторая — долги "Металлиста", их никто не отменял. На сегодняшний день это сумма порядка 60-70 миллионов долларов. Но даже если говорить о них, то не понятно с кем говорить", — сказал Ярославский.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
sport.ua

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