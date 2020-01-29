Ярославский: Базу в Высоком пусть восстанавливает тот, кому она принадлежит

Экс-владелец "Металлиста" Александр Ярославский заявил, что на данный момент не планирует заниматься восстановлением тренировочной базы в Высоком.

"Она мне не принадлежит. Пусть восстанавливает тот, кому она принадлежит.

Сегодня с "Металлистом" есть две проблемы. Первая — не понятно, кому он принадлежит, с кем разговаривать. И вторая — долги "Металлиста", их никто не отменял. На сегодняшний день это сумма порядка 60-70 миллионов долларов. Но даже если говорить о них, то не понятно с кем говорить", — сказал Ярославский.