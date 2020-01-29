Ярославский: Базу в Высоком пусть восстанавливает тот, кому она принадлежит
Миллиардер не планирует вкладывать свои деньги в базу
Экс-владелец "Металлиста" Александр Ярославский заявил, что на данный момент не планирует заниматься восстановлением тренировочной базы в Высоком.
"Она мне не принадлежит. Пусть восстанавливает тот, кому она принадлежит.
Сегодня с "Металлистом" есть две проблемы. Первая — не понятно, кому он принадлежит, с кем разговаривать. И вторая — долги "Металлиста", их никто не отменял. На сегодняшний день это сумма порядка 60-70 миллионов долларов. Но даже если говорить о них, то не понятно с кем говорить", — сказал Ярославский.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:sport.ua
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...