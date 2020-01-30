Дебют VAR в Украине, Ливерпуль увеличил отрыв до 19 очков. Главные новости за 29 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 29 января

Вчера в перенесенном матче АПЛ “Ливерпуль” добыл уверенную победу над “Вест Хэмом”. В первом тайме Мохамед Салах реализовал пенальти за фол Диопа на Ориги, а после перерыва египтянин сделал голевой пас на Окслейд-Чемберлена. В итоге – 2:0, “Ливерпуль” набрал 70 очков после 24 туров и увеличил отрыв от “Манчестер Сити” до 19 пунктов.

Во втором полуфинале Кубка Лиги “Манчестер Сити” уступил в домашнем матче “Манчестер Юнайтед” (Матич, 0:1), но все равно вышел в финал турнира по сумме двух матчей (3:2). “Сити” вышел в финал Кубка Лиги в третьем сезоне подряд. Финальная игра с “Астон Виллой” состоится первого марта на “Уэмбли”.

В среду было сыграно пять матчей 1/8 Кубка Испании – сенсаций не произошло. “Реал” разгромил “Сарагосу” 4:0 (Варан, Васкес, Винисиус, Бензема), “Валенсия” с трудом, но прошла “Культураль Леонесу” (0:0, пен. 4:2), добыли победы также “Реал Сосьедад”, “Вильярреал” и “Гранада”. Сегодня свои матчи проведут “Барселона” и “Севилья”.

Вчера стал известен последний полуфиналист Кубка Италии 19/20. Им стал “Интер”, который переиграл “Фиорентину” со счетом 2:1. Таким образом в полуфиналах встретятся “Милан” – “Ювентус” и “Интер” – “Наполи”. Первые матчи будут сыграны 12 февраля, ответные – четвертого марта.

Украинская ассоциация футбола подтвердила, что система VAR будет заработает на весенних матчах УПЛ. Видеоповторы для арбитров будут доступны в двух матчах тура, и они не должны проходить в один день. Впервые VAR будет применен 22-го февраля в матче УПЛ "Динамо" – "Ворскла", а 23-го февраля система будет работать на матче "Шахтер" – "Десна".

Английские гранды совершили несколько сделок в преддверии закрытия зимнего трансферного окна. “Манчестер Юнайтед” заплатил 55 миллионов за полузащитника “Спортинга” Бруну Фернандеша, “Тоттенхэм” – 30 миллионов за вингера “ПСВ” Стивена Бергвейна, а “Арсенал” арендовал защитника “Фламенго” Пабло Мари. Расстается с футболистами “Милан”: Сусо был отправлен в аренду в “Севилью” на полтора года, а Кшиштоф Пентек продан в “Герту” за 27 миллионов евро.

Украинские клубы продолжают подготовку к возобновлению сезона. Вчера свои матчи провели “Шахтер” и “Заря”. Лидер УПЛ минимально уступил сербской команде “Пролетер” (0:1), а “Заря” выиграла у “Вождоваца” (2:0). В то же время киевское “Динамо” объявило своих соперников на втором сборе. С пятого по 15 февраля “Динамо” сыграет с такими командами: “Олимпия” (Любляна), “Стремсгодсет” (Норвегия), “Борац” (Босния и Герцеговина), “БАТЭ” (Беларусь), “Тобол” (Казахстан) и “Динамо” Тбилиси (Грузия).