Клопп ушел в отрыв, VAR в Украине и неудача Шахтера. Главные новости за 29 января. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 29 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Читайте такжеДебют VAR в Украине, Ливерпуль увеличил отрыв до 19 очков. Главные новости за 29 января
Дебют системы VAR в Украинской Премьер-лиге, Юрген Клопп и его "Ливерпуль" ушли в отрыв от преследователей, поражение донецкого "Шахтера" на сборах и многое другое. Например, новости из Кубков Испании и Италии, а также свершившиеся долгожданные трансферы. Жми Play, чтобы быть в курсе всего.
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