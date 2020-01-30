Денисов: Канал Футбол 3 является частью семьи

Генеральный директор ТК "Футбол" Александр Денисов рассказал о запуске нового канала "Футбол 3".

"Болельщикам футбола никогда не бывает много. Они хотят получить футбола больше.

А мы, являясь правообладателями ведущих европейских лиг, являясь многолетними партнерами УЕФА, транслируя такие турниры, как ЛЧ, Евро-2016, сейчас Евро-2020, понимаем, что контента настолько много, что необходим еще один канал для того, чтобы разместить все хотят видеть наши телезрители.

Канал "Футбол 3" – это не стоящий отдельно от каналов "Футбол 1" и "Футбол 2". Этот канал является частью семьи, по сути, мы расширяем семейство телеканалов "Футбол". Предложим с 1 февраля нашим телезрителям уже не два канала, а три. Третий канал также будет вещать в формате HD.

Безусловно, у нас много уже закуплено контента на ближайшие несколько сезонов. Но третий канал в некотором роде развязывает нам руки, добавляет нам возможности, чтобы еще добрать определенного футбольного контента, который будет востребован нашими болельщиками на каналах "Футбол 1/2/3".

Сейчас пока не могу назвать названия турниров, чемпионаты, потому что еще нет де-юре подписи на контрактах, но как только мы подпишем, обязательно наши телезрители об этом узнают.

Это будет в ближайшем будущем. Это будет касаться европейского континента и, в том числе, заокеанского континента", – сказал Денисов.