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Денисов: Канал Футбол 3 является частью семьи

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(1 голосов)

Гендир каналов Футбол рассказал о новом проекте

Денисов: Канал Футбол 3 является частью семьи
Новина українською

Генеральный директор ТК "Футбол" Александр Денисов рассказал о запуске нового канала "Футбол 3".

"Болельщикам футбола никогда не бывает много. Они хотят получить футбола больше.

А мы, являясь правообладателями ведущих европейских лиг, являясь многолетними партнерами УЕФА, транслируя такие турниры, как ЛЧ, Евро-2016, сейчас Евро-2020, понимаем, что контента настолько много, что необходим еще один канал для того, чтобы разместить все хотят видеть наши телезрители.

Канал "Футбол 3" – это не стоящий отдельно от каналов "Футбол 1" и "Футбол 2". Этот канал является частью семьи, по сути, мы расширяем семейство телеканалов "Футбол". Предложим с 1 февраля нашим телезрителям уже не два канала, а три. Третий канал также будет вещать в формате HD.

Безусловно, у нас много уже закуплено контента на ближайшие несколько сезонов. Но третий канал в некотором роде развязывает нам руки, добавляет нам возможности, чтобы еще добрать определенного футбольного контента, который будет востребован нашими болельщиками на каналах "Футбол 1/2/3".

Сейчас пока не могу назвать названия турниров, чемпионаты, потому что еще нет де-юре подписи на контрактах, но как только мы подпишем, обязательно наши телезрители об этом узнают.

Это будет в ближайшем будущем. Это будет касаться европейского континента и, в том числе, заокеанского континента", – сказал Денисов.

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В статье: Александр Денисов ТК Футбол
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
30.01.2020 в 21:28
Странная семья у Денисова ( позывной Пенисов)....Ахметов,Павелко и Протасов...Кто тут мама,а кто папа ....опускаем....
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СашаXM (Хмельницкий)
30.01.2020 в 21:23
блин вы сетку 1/2 закройте матчами!! а то по 10 повтором чудесных игр ШД-Арендуполь!!!
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