Возвращение Азара в строй и трансфер Жерсона Родригеса. Главные новости за 30 января. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 30 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Возвращение Эдена Азара в строй, трансфер Жерсона Родригеса, результаты Кубка Испании, а также многое другое: горячие новости предпоследнего дня зимнего окна и украинские команды на сборах. Жми Play, чтобы быть в курсе всего.