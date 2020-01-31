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Возвращение Азара в строй и трансфер Жерсона Родригеса. Главные новости за 30 января. Аудио

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Возвращение Азара в строй и трансфер Жерсона Родригеса. Главные новости за 30 января. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 30 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

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Возвращение Эдена Азара в строй, трансфер Жерсона Родригеса, результаты Кубка Испании, а также многое другое: горячие новости предпоследнего дня зимнего окна и украинские команды на сборах. Жми Play, чтобы быть в курсе всего.

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В статье: Эден Азар Барселона Шахтер (Донецк) главные новости Жерсон Родригес
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