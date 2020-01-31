Возвращение Азара в строй и трансфер Жерсона Родригеса. Главные новости за 30 января. Аудио
Доставайте наушники и слушайте новости по пути на работу или учебу
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 30 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Читайте такжеРазгромная победа Барселоны, Жерсон Родригес покидает Динамо. Главные новости за 30 января
Возвращение Эдена Азара в строй, трансфер Жерсона Родригеса, результаты Кубка Испании, а также многое другое: горячие новости предпоследнего дня зимнего окна и украинские команды на сборах. Жми Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...