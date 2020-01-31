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ТК Футбол пополняет список чемпионатов – с завтрашнего дня можно следить за тремя новыми турнирами

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ТК Футбол пополняет список чемпионатов – с завтрашнего дня можно следить за тремя новыми турнирами
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Пресс-служба ТК Футбол 1/2/3 сообщает, что с завтрашнего дня, 1 февраля, телезрители смогут следить за тремя новыми турнирами.

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В эфир добавят чемпионат Нидерландов, первенство Аргентины, а также Кубок Бразилии.

Также источник отмечает, что с завтрашнего дня также запускается эфир телеканала Футбол 3.

Напомним, что канал "Футбол 3" будет доступен в кабельных сетях, ОТТ-платформах, DTH-платформе XTRA TV и на OLL.TV. Канал не будет бесплатным, но его цена уже будет включена в стоимость пакета операторов.

А вот каналы "Футбол1/2" с 15 марта перейдут на другую модель дистрибуции и будут доступны по отдельной подписке у партнеров каналов (XTRA TV, OLL.TV, Воля, Киевстар, Vodafone, Уктелеком) по стоимости 109 гривен в месяц.

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В статье: ТРК Футбол Кубок Бразилии Чемпионат Аргентины канал Футбол 1/Футбол 2 Эредивизие
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Комментарии (2)
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Napoli
31.01.2020 в 17:25
Чемпионат Нидерландов одобряю, а всё остальное - шлак
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0
0
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lulinha (Мадрид)
31.01.2020 в 16:59
Вот это хорошее дело. С появлением Футбол 3 можно будет смотреть нормальный футбол, а не УПЛ.
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