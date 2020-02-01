Динамо отпустило легионера, у Ярмоленко появился новый конкурент. Главные новости за 31 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 31 января

Клубы из топ-5 лиг Европы вчера имели последнюю возможность подписать новых футболистов. Один из крупнейших трансферов дня провернул “Вест Хэм”, подписав за 21 млн евро игрока “Халл Сити” Джеррода Боуэна. 23-летний англичанин выступает на позиции правого вингера, и таким образом станет конкурентом Андрея Ярмоленко. А вот Александр Зинченко, наоборот, конкурента лишился. Левый защитник “Манчестер Сити” Анхелиньо отправился в аренду в “РБ Лейпциг”.

К другим трансферам дня. “Атлетико” Мадрид вернул из Китая своего бывшего футболиста Янника Феррейра Карраско, который забивал в финале Лиги чемпионов. Также усиление в Китае нашел “Манчестер Юнайтед”, арендовав нигерийского форварда Одиона Игало, известного по выступлениям за “Уотфорд”. “Боруссия” Дортмунд подписала полузащитника “Ювентуса” Эмре Джана, а к “Барселоне” летом присоединится талантливый португалец Франсишку Тринкан. “Брага” получила за 20-летнего вингера 31 миллион евро. Украинец Евгений Макаренко вернулся в “Кортрейк”, а Даниил Игнатенко – в “Шахтер”.

Динамо лишилось трех футболистов

"Анкарагюджю" официально подтвердил аренду игрока “Динамо” Жерсона Родригеса. Люксембуржец пообещал вернуться в киевский клуб “более сильным”. Также “Динамо” покинул перуанский защитник Карлос Самбрано. Финалист Копа Америка-2019 простил киевлянам долг по зарплате, а в обмен получил статус свободного агента и подписал на три года контракт с “Бока Хуниорс”. А вот нападающий Ибрагим Каргбо выбыл из-за травмы. Также появилась информация, что в этом сезоне он не сможет сыграть ни одного матча за “Динамо” по юридическим причинам.

В воскресенье, второго февраля, стартует второй зимний сбор “Шахтера” в турецком Белеке. “Горняки” проведут четыре спарринга. Соперниками команды Каштру будут такие клубы: “Македония ГП” (Северная Македония), “Сеннерьюск” (Дания), “Олимпия” (Словения) и “Вентспилс” (Латвия).

УАФ начала продажу билетов на товарищеский матч между сборными Франции и Украины. Стоимость одного билета в гостевой сектор составляет 20 евро (580 грн). Также для украинских болельщиков доступны билеты первой категории за 85 евро (2470 грн).Матч Франция – Украина состоится в Париже 27 марта, в 22:00 по киевскому времени.