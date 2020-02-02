Неудача сборной по футзалу, заявление Палкина, победа Реала. Главные новости за 1 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 2 февраля

Речь о футзальной команде и уже элит-раунде. В квартете сине-желтых - Сербия, Испания и Франция. В первом матче Украина встречалась с балканской сборной и проиграла 2:5. Таким образом команда Александра Косенко существенно ухудшила свои шансы на выход в финальную часть с первого места. Вторая позиция в квартете дает право сыграть в стыковых матчах, где соперником будет либо Италия, либо Португалия.

Генеральный директор "Шахтера" сообщил, что "Арсенал" официально не обращался к горнякам по поводу трансфера защитника Николая Матвиенко. В то же время он подтвердил, что лондонский клуб уполномочил агента на переговоры об аренде игрока. Однако такой вариант неприемлем для "Шахтера", ведь донецкий клуб не готов таким образом терять своего ключевого исполнителя.

На этот раз в Турцию полетят 23 игрока. Голкипер Нещерет, защитники Забарный и Вивчаренко, вингер Цитаишвили, которые работали с основой на первом сборе, перейдут в расположение "Динамо" U-19, которое уже совсем скоро сыграют очередной матч в Юношеской лиге УЕФА.

В очередном матче чемпионата Бельгии "Гент" играл в гостях с "Мехеленом". Уже на первой минуте счет был открыт - Роман нанес мощный удар со штрафного, с которым не смог справиться голкипер (да еще и травмировался при прыжке). В итоге "Гент" победил 3:0 и сохранил за собой второе место по итогам тура. Игорь Пластун тоже отыграл весь матч.

Львовская команда разгромила словацкую "Середь" со счетом 3: 0. Дублем отметился Лях, еще один гол на счету Дженнингса. А вот "Днепр-1" никак не может выиграть первую игру на сборах - на этот раз команда Михайленко минимально уступила чешской "Сигме Оломуц". Это уже пятое поражение подряд "Днепра-1".

Смена чемпиона в Англии все ближе. "Ливерпуль" отказывается терять очки и уверенно шагает к своей цели. На этот раз красные нанесли удар по "Саутгемптону". В ворота святых влетело четыре мяча, два от Салаха, по одному от Хендерсона и Окслейд-Чемберлена. "Лестер" потерял два очка в противостоянии с "Челси" - 2:2, поэтому у "Сити" будет возможность оторваться от лис, если выиграет поединок с "Тоттенхэмом". МЮ тем временем сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" - 0:0, "Вест Хэм" с "Брайтоном" устроили перестрелку, которая завершилась со счетом 3:3, а "Эвертон" вырвал победу над "Уотфордом", проигрывая 2:0 в первом тайме.

Летом "Атлетико" уничтожил соседей в товарищеском матче со счетом 7:3. "Реал" мстит в официальных матчах. После победы в Суперкубке Испании сливочные обыграли команду Симеоне еще и в чемпионате. Судьбу встречи решил один гол, который в середине второго тайма забил Бензема. Между тем "Валенсия" победила "Сельту" 1:0 и оттеснила матрасников уже на шестое место.

После двух удачных выходов на замену норвежский вундеркинд "Боруссии" наконец получил место в основе. В игре с "Унион Берлин" он забил уже на 18-й минуте, а затем еще раз во втором тайме. Таким образом, в стартовых трех матчах в Бундеслиги Эрлинг Холанд отличился уже семью голами! "Боруссия", к слову, победила 5:0.

"Лейпциг" не смог удержаться на вершине турнирной таблицы. Команда Юлиана Нагельсманна сыграла вничью с "Боруссией" из Менхенгладбаха - 2:2. Этим сразу же воспользовалась "Бавария", которая обыграла "Майнц" 3:1 (у Левандовски 22-й гол в сезоне). Красные обошли быков, опережая тех на одно очко. Две "Боруссии" делят третье место.