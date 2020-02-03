Удаление Зинченко, победа Лунина над Зозулей, серия Роналду. Главные новости за 2 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 2 февраля

В воскресенье состоялся центральный матч очередного тура АПЛ - "Тоттенхэм" принимал "Манчестер Сити". Александр Зинченко вышел в стартовом составе горожан, но стал одним из антигероев своей команды. Перед перерывом он получил желтую за неспортивное поведение, а на 60-й минуте покинул поле из-за второго предупреждения. "Тоттенхэм", получив численное превосходство, забил дважды (новичок Бергвайн и Сон) и одержал победу, которая позволила ему подняться на пятое место. "Сити" - второй, но отставание от "Ливерпуля" уже составляет впечатляющие 22 очка.

В 26-м туре второго по рангу дивизиона Испании на поле встретились Андрей Лунин и Роман Зозуля. Оба смогли себя проявить - форвард заработал пенальти, а голкипер его отбил, правда, игрок "Альбасете" смог добить мяч в сетку. Впрочем, пропущенный гол не помешал "Овьедо" одержать первую победу с момента прихода Лунина в команду - финальный свисток зафиксировал счет 3:1 в пользу команды Андрея. "Овьедо" вырвался из зоны вылета, а вот "Альбасете" туда опустился, хотя у обеих команд равное количество очков.

Блаугранас владели существенным преимуществом во владении мячом и по ударам. Однако поразить ворота соперника смогли лишь дважды - в обоих случаях отличился 17-летний Ансуи Фати, которому ассистировал Лионель Месси. При этом голы были забиты с интервалом в минуту. "Леванте" ответил одним результативным ударом перед финальным свистком. "Барселона" не отпустила "Реал" в отрыв - сливочные опережают каталонцев на три очка. А вот "Севилья" сыграла вничью 1:1 с "Алавесом" и осталась на четвертом месте, третий - "Хетафе", обыгравший "Атлетик" 0:2.

В Италии лидеры синхронно одержали победы. "Ювентус" разгромил "Фиорентину" со счетом 3:0. Дважды с пенальти отличился Роналду, таким образом португалец повторил достижение Давида Трезеге - забил в девяти матчах Серии А подряд. Сейчас на счету Криштиану 19 голов в чемпионате. Но он не смог приблизиться к Иммобиле - форвард "Лацио" тоже выстрелил дублем в игре со СПАЛ и довел число забитых мячей до 25! Орлы победили 5:1. Дважды расписался в воротах соперника и Лукаку, который замыкает тройку лидеров гонки бомбардиров в Серии А. "Интер" одолел "Удинезе" 2:0. А вот "Милан" и "Аталанта" потеряли очки, сыграв вничью с "Вероной" и "Дженоа" соответственно.

Речь, конечно же, о сборной по футзалу. Во втором матче элит-раунда подопечные Александра Косенко уступили финалисту прошлого Евро Испании со счетом 1:3 и потеряли даже теоретические шансы на второе место в квартете. Напомним, в первом туре Украина уступила Сербии. Таким образом, поединок против Франции становится для нас обычной формальностью.