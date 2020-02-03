Фанаты Карпат одержали победу в международном турнире

В Вильнюсе (Литва) состоялся традиционный фанатский международный футбольный турнир. По регламенту каждый матч состоял из двух таймов, продолжительностью по 10 минут. Одновременно на поле находились по 7 игроков.

Соревнования отмечено большим количеством участников, в частности в нем приняли участие сразу две команды фанатов "Карпат".

Жребий свел их в одну группу - "D". В первом же туре яркое противостояние этих команд завершилось результативной ничьей 3:3. В двух следующих поединках львовяне без проблем обыграли соперников из Вильнюса и Мариямполя. Так же легко "зелено-белые" одолели четвертьфинальный этап, где синхронно победили две команды фанатов "Днепра" (8:0 и 2:1).

В полуфинале карпатовские ультрас оказались сильнее фанатов "Жальгириса" (3:0), а в параллельном матче другая львовская команда в серии пенальти уступила киевским динамовцам. Это означало, что финальная битва также пройдет с участием фанатов "Карпат" и "Динамо". Напряженный поединок завершился триумфом "львов" 3:2.

На пьедестале оказалась еще одна карпатовская команда, которая в поединке за третье место обыграла хозяев, фанатов вильнюсского "Жальгириса» (3:1).

"Впечатления от турнира только лучшие, - говорит фанат "Карпат" "Баха", для которого это была первая поездка в Вильнюс. - Прежде всего отметил бы уровень организации соревнований, на великолепных искусственных полях в большом и современном комплексе. Это позволяло довольно оперативно провести групповой этап с участием 16 команд.

К тому же география участников была широкой: помимо украинских фанатов, в Вильнюс приехали также ультрас из Риги, Паневежиса, Шяуляя и Клайпеды. Кроме самого футбола, мы получили возможность погулять по городу. Вообще Вильнюс нам очень понравился, в частности, приятно было увидеть здесь памятник Тарасу Шевченко".