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Первые в украинском футболе: Верес стал публичным акционерным обществом

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Первые в украинском футболе: Верес стал публичным акционерным обществом
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Второлиговый "Верес" стал публичным акционерным обществом "Ровенский народный клуб "Верес".

Президент клуба Иван Надеин продемонстрировал временное свидетельство о регистрации от Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, где ПАО "Ровенский народный клуб "Верес" указано как запланированное название.

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В документе также указано, что в госреестр внесен выпуск простых именных акций на общую сумму 6 млн грн с номинальной стоимостью каждой - 100 грн (количество акций - 60 000).

Первые в украинском футболе: Верес стал публичным акционерным обществом - изображение 1
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В статье: Вторая лига Верес (Ровно) Иван Надеин
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Комментарии (1)
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ПетроФ (Луцьк)
03.02.2020 в 15:16
Що? Знову "Верес" прокладає шлях для інших? Кажись був народний клюб чи як там його прозивали і продали за копійку не питаючи народа. Тепер нова афера)))
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