Первые в украинском футболе: Верес стал публичным акционерным обществом
Прошли регистрацию
Второлиговый "Верес" стал публичным акционерным обществом "Ровенский народный клуб "Верес".
Президент клуба Иван Надеин продемонстрировал временное свидетельство о регистрации от Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, где ПАО "Ровенский народный клуб "Верес" указано как запланированное название.
В документе также указано, что в госреестр внесен выпуск простых именных акций на общую сумму 6 млн грн с номинальной стоимостью каждой - 100 грн (количество акций - 60 000).
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Источник:Телеграм-канал НК Верес
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Комментарии (1)
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ПетроФ (Луцьк)
03.02.2020 в 15:16
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