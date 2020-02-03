Первые в украинском футболе: Верес стал публичным акционерным обществом

Второлиговый "Верес" стал публичным акционерным обществом "Ровенский народный клуб "Верес".

Президент клуба Иван Надеин продемонстрировал временное свидетельство о регистрации от Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, где ПАО "Ровенский народный клуб "Верес" указано как запланированное название.

В документе также указано, что в госреестр внесен выпуск простых именных акций на общую сумму 6 млн грн с номинальной стоимостью каждой - 100 грн (количество акций - 60 000).