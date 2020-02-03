Коуч ФК Мариуполь выделил молодых игроков, которые проявили себя на первом сборе

"Мариуполь" находится на втором этапе подготовки в турецком Сиде. Там же команда Александра Бабича провела первый сбор.

Сиде, считает главный тренер, несколько уступает Белеку по количеству команд - потенциальных спарринг-партнеров.

"Но в прошлом году из-за обильных дождей у ​​нас выпали два дня тренировочной работы. В Сиде из-за особенностей ландшафта с осадками ситуация немного лучше. Основной критерий - погодный", - признался Бабич.

На первом сборе команда, по словам Бабича, выполнила все, что запланировала.

"На фоне нагрузок отрабатывали различные моменты, которые не удавались в играх сезона, - говорит Александр. - Ребятам приходилось проявлять характер. В официальных матчах с таким напряжением обычно проходят последние отрезки, в которых мы пропускали важные мячи. Было трудно. Футболисты скрипели, стонали, рычали. Так и должно быть. В целом, мы остались довольны.

Среди новичков Бабич выделил Библика, который забил гол.

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"Но для нас важно не только завершение атаки, но и детали поведения на поле, реакция на изменение ситуации, - говорит тренер. - Заметно, что у парня есть интеллект, есть потенциал. Однако нужно еще много работы. Дудику будем искать оптимальную позицию на поле. Его можно успешно использовать в 2-3 позициях и помочь раскрыться. Сагуткин пока не в оптимальной форме, но у него еще есть время ее набрать. Мы знаем его сильные качества.

Новичком можно считать и Кулакова, о котором все уже забыли. Он долгое время не играл, хотя находился в нашей заявке, и сам проявляет инициативу. Конечно, есть нюансы, мы знаем, что нужно улучшать".

А среди мариупольской молодежи лучше всех, рассуждает коуч, показал себя Байдал.

"Понимает наши требования и Петерман. Продемонстрировали интеллект на хорошем уровне Кожевников и Бондарь, но сейчас они функционально не готовы к игре в высоком темпе. Планировали проверить двух молодых вратарей на каждом из сборов: на первом - Михайлова, на втором - Кравцова. Молодежь обязательно будем подключать. Но футболистам в таком возрасте нагрузку нужно давать дозировано, чтобы не загнать", - отмечает тренер.

Командировки Вакулы и Кирюханцева в "Шахтер" Бабич называет большой потерей для ФК "Мариуполь".

"Это уже достаточно опытные футболисты, с изюминкой. Но я хочу, чтобы они закрепились в "Шахтере", чтобы мы увидели результат своей работы", - добавил Александр Бабич.