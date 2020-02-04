Перевод Кадара в молодежку, усиление Черноморца и победа Наполи. Главные новости за 3 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 3 февраля

Тамаш Кадар переведен в молодежку

Венгерский защитник не принимал участие в вечерней тренировке "Динамо". Решением тренерского штаба он переведен в молодежную команду (которая также тренируется в Турции), а его место в первой команде занял Александр Романчук. Причины и подробности такого решения тренерского штаба пока не сообщается.

"Черноморец" работает над трансфером лучшего бомбардира "Динамо" U-21

Денис Янаков может отправится в аренду в клуб Первой лиги. 21-летний полузащитник уже имеет опыт выступления на более высоком уровне. В сезоне 2018/19 на правах аренды Янаков защищал цвета киевского "Арсенала" в УПЛ, хотя провел за первую команду лишь 5 матчей. Также одесситы вчера подписали 22-летнего полузащитника армянского происхождения Артура Авагимяна и 31-летнего хавбека Игоря Сикорского.

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Сыгран последний матч 22-го тура Серии А

"Наполи" в гостях перестрелял "Сампдорию". Шесть голов было забито в интригующем противостоянии, неаполитанцы четыре раза поразили ворота генуэзцев, пропустили дважды, выглядели сильнее и заслужили победу – 4:2. Команда Гаттузо не отстает от группы лидеров.

Контрольные матчи клубов УПЛ

Представители украинской Премьер-лиги продолжают готовиться ко второй части сезона. "Александрия" в спарринге оказалась сильнее обладателя Кубка Казахстана "Кейсара" 1:0. А ФК "Львов" открыл свой турецкий сбор нулевой ничьей с "Войводиной".

Цыганков пропустит еще неделю

У лидера "Динамо" мышечное повреждение передней поверхности бедра. По прогнозам медицинского штаба игрок может пропустить еще около недели. Также известно, что у Шабанова и Русина - микроповреждения, и в общую группу они вернутся уже на днях.

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У Романа Зозули новый наставник

"Альбасете" представил нового главного тренера. Вместо Луиса Мигель Рамиса, который был отправлен в отставку после поражения от "Овьедо" (1:3), работать с командой будет Лукас Алькарас. Контракт с 53-летним специалистом рассчитан до конца сезона.

Усман Дембеле снова получил травму

Хавбек покинул тренировку "Барсы" досрочно из-за того, что испытывал дискомфорт в области задней поверхности бедра. Дембеле недавно восстановился после своей предыдущей травмы. В этом сезоне Дембеле провел 5 матчей в Ла Лиге и отметился одним забитым голом.