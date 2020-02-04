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Травма Цыганкова, ссылка Кадара и новый тренер Зозули. Главные новости за 3 февраля. Аудио

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Травма Цыганкова, ссылка Кадара и новый тренер Зозули. Главные новости за 3 февраля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 3 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеПеревод Кадара в молодежку, усиление Черноморца и победа Наполи. Главные новости за 3 февраля

Травма Цыганкова и ссылка Кадара в молодежный состав, усиление одесского "Черноморца", контрольные поединки клубов Украинской Премьер-лиги, а также новый наставник Романа Зозули в "Альбасете" и повреждение хавбека каталонской "Барселоны". Жми на Play, чтобы быть в курсе всего.

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В статье: Роман Зозуля Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) главные новости Усман Дембеле Виктор Цыганков Тамаш Кадар
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