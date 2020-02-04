Травма Цыганкова, ссылка Кадара и новый тренер Зозули. Главные новости за 3 февраля. Аудио

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Травма Цыганкова и ссылка Кадара в молодежный состав, усиление одесского "Черноморца", контрольные поединки клубов Украинской Премьер-лиги, а также новый наставник Романа Зозули в "Альбасете" и повреждение хавбека каталонской "Барселоны". Жми на Play, чтобы быть в курсе всего.