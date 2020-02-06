Сергей Валяев: Штраф уже заплачен, я законопослушный гражданин

Экс-игрок сборной Украины и экс-тренер "Металлиста-1925" Сергей Валяев заявил, что был излишне эмоционален после остановки полицией за превышение скорости и штраф уже оплатил.

"Спасибо, что переживаете. Вопрос уже закрыт. Штраф уже заплачен, я законопослушный гражданин.

Я нарушил – я заплатил. Разобрались на месте", — сказал Валяев.