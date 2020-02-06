Сергей Валяев: Штраф уже заплачен, я законопослушный гражданин
"Спасибо, что переживаете"
Экс-игрок сборной Украины и экс-тренер "Металлиста-1925" Сергей Валяев заявил, что был излишне эмоционален после остановки полицией за превышение скорости и штраф уже оплатил.
"Спасибо, что переживаете. Вопрос уже закрыт. Штраф уже заплачен, я законопослушный гражданин.
Я нарушил – я заплатил. Разобрались на месте", — сказал Валяев.
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Источник:Трибуна
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