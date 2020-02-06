Разгром от Динамо, новый помощник Шевченко, сенсация в Испании. Главные новости за 5 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 5 февраля

Речь о Классическом, во время которого болельщики "Динамо" кричали расистские оскорбления в адрес бразильцев "Шахтера". Киевский клуб не согласен с наказанием в виде штрафа в размере полмиллиона гривен и одного матча без зрителей. Отклонив апелляцию, УАФ оставила в силе решение КДК. Впрочем, "Динамо" еще может обратиться в Спортивный суд в Лозанне.

К тренерскому штабу сборной Украины присоединится итальянский специалист Андреа Аззалин. Он специализируется на физической подготовке, именно по этому направлению и учился в Миланском университете. Работал со сборной Греции, молодежной сборной Италии, "Монако", "Фулхэма", "Нантом", однако самое главное - с "Лестером", когда тот становился чемпионом Англии в сезоне 2015/16.

Правда, горняки за день провели сразу два матча и первый из них выиграли. Благодаря голам Тете и Фернандо "Шахтер" одолел "Македонию". А вот с датским "Сеннерюйське" команда Каштру не удержала победу, пропустив на 89-й минуте - ничья 2:2. За "Шахтер" забивали Тайсон и Коваленко. "Динамо" уверенно обыграло лидера чемпионата Словении "Олимпию" - 5:0. Голами отметились Вербич, де Пена, Русин, Буяльский и Романчук.

Главный тренер венгерской сборной Марко Росси не исключил натурализации хавбека "Ференцвароша" Игоря Харатина. По его словам, полузащитники мог бы помочь национальной команде. Ситуацию упрощает тот факт, что у Игоря есть венгерские корни. Харатин является воспитанником "Динамо", однако раскрылся в "Заре", вызывался во все сборные Украины кроме национальной.

Бременский "Вердер" обратил внимание на левого защитника луганской команды Богдана Михайличенко. Как сообщают СМИ, представитель Бундеслиги начал следить за игроком благодаря главному тренеру "Зари" Виктору Скрипнику, который, напомним, возглавлял "Вердер" раньше. Михайличенко - воспитанник "Динамо", в текущем сезоне он сыграл 23 матча, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Международный телеканал beIN SPORT сообщил, что в ФИФА решили отстранить сборную России от участия в чемпионате мира 2020 из-за допингового скандала. Напомним, Международное антидопинговое агентство наказало Россию за государственную допинговую программу и несвоевременную подачу пояснительных документов. Впрочем, в РФС заявили, что никаких официальных сообщений по этому поводу не получали, ФИФА также пока не подтверждает эту информацию.

Мюнхенцы владели преимуществом в поединке с "Хоффенхаймом", однако из-за проблем в обороне интрига сохранялась до последнего. На 80-й минуте Левандовски забил свой второй мяч в игре и сделал счет 4:1, но соперник успел сократить отставание до минимума благодаря двум голам Даббура. Впрочем, игра так и завершилась - 4: в пользу "Баварии". В четвертьфинал также вышли "Байер" (победа над "Штутгартом" 2:1), "Унион Берлин" ("Верль", 1:0) и "Саабрюкен" (победа по пенальти над "Карлсруэ).

Вылетел и вылетел, что тут такого. Однако дело в том, что Желтую субмарину потопил представитель Сегунды "Мирандес", который теперь сыграет в полуфинале! Финальный свисток зафиксировал победу 4:2. Что интересно, для "Мирандеса" это уже третья победа над представителем элиты - ранее были пройдены "Сельта" и "Севилья".