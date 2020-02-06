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У Зеленского рассматривают кандидатуру Шовковского на пост главы нового госагентства

Общие новости
(2 голосов)

По вопросам спорта

У Зеленского рассматривают кандидатуру Шовковского на пост главы нового госагентства
Новина українською

В Офисе президента задумали разделить Минкульт и Минмолодьспорт, которые сейчас находятся в ведении одного министра Владимира Бородянского.

Речь шла о восстановлении министерства спорта, но сейчас идет подготовка к Олимпиаде-2020, а создание министерства может помешать этому.

Поэтому наиболее вероятным в Офисе президента видят такой вариант: у Владимира Бородянского заберут вопросы спорта, но его закрепят не за министерством, а за новым Госагентством спорта в сфере управления Минкульта.

Возглавить это ведомство, как считают у Зеленского, должен кто-то не только эффективный, но и медийный.

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По данным Украинской правды, на Банковой рассматривался бывший голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский, который сейчас работает тренером-ассистентом в штабе Андрея Шевченко.

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В статье: Александр Шовковский спорт Владимир Зеленский
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Комментарии (7)
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FCZK-1922 (Кировоград)
06.02.2020 в 13:14
Милевский более медийный) история с величайшим спортсменом,но при этом полудурком корупционером Кличком ни чем не научила?)
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0
-6
avatar
armik (Киев)
06.02.2020 в 13:44
Ты не полудурок, а полный идиот.Посему, сиди в своей дыре и не порть воздух!
Ответить
+5
0
FCZK-1922 (Кировоград)
06.02.2020 в 13:54
как там Шулявский мост поживает?
0
-4
avatar
Суржику--бій (Краматорск)
06.02.2020 в 14:01
Який бо ти бевзь!
Ответить
+3
0
avatar
M&M (Lviv)
06.02.2020 в 12:51
Леоненко, нє?
Ответить
+3
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.02.2020 в 12:11
Я вважаю, що СаШо достатньо розумний, щоб зв'язуватися із зебілами
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+6
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
06.02.2020 в 12:25
Попливе Сашо по хвилям, які він досконально знає.
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+1
0

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