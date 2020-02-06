У Зеленского рассматривают кандидатуру Шовковского на пост главы нового госагентства

В Офисе президента задумали разделить Минкульт и Минмолодьспорт, которые сейчас находятся в ведении одного министра Владимира Бородянского.

Речь шла о восстановлении министерства спорта, но сейчас идет подготовка к Олимпиаде-2020, а создание министерства может помешать этому.

Поэтому наиболее вероятным в Офисе президента видят такой вариант: у Владимира Бородянского заберут вопросы спорта, но его закрепят не за министерством, а за новым Госагентством спорта в сфере управления Минкульта.

Возглавить это ведомство, как считают у Зеленского, должен кто-то не только эффективный, но и медийный.

По данным Украинской правды, на Банковой рассматривался бывший голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский, который сейчас работает тренером-ассистентом в штабе Андрея Шевченко.