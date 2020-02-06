Приемов: Восстановился после травмы и ищу клуб

34-летнией украинский нападающий Владимир Приемов, последним клубом которого был белорусский "Витебск", рассказал о желании продолжить профессиональную карьеру

— Владимир, связаны ли вы сейчас контрактом с каким-то клубом?

— Нет. Последним моим клубом был "Витебск" из Беларуси. Но так получилось, что я не сыграл в этой команде ни одного матча, потому что получил травму. В итоге была договоренность, что я уеду лечить травму и восстанавливаться, поэтому сейчас нахожусь в поиске новой команды.

— Травма больше не беспокоит?

— Нет, все позади. Сначала лечился в Хорватии, потом был этап в Сербии. Все хорошо, тренируюсь и поддерживаю форму в родной Одессе.

— Была новость, что вас снова зовут поиграть в клуб "Перспеолис", в котором вы выступали в 2016 году.

— Для меня самого это "новость", никаких конкретных разговоров на этот счет и предложений тоже не было.

— В Сингапуре, где вы играли до Беларуси, вас не ждут?

— Кажется, они укомплектованы нападающими, поэтому такой вариант вряд ли возможен.

— Из Украины предложения рассматриваете?

— Если будут, я открыт. Пока что никакой конкретики в отношении дальней шей карьеры нет. Самое главное, что уже восстановился и готов играть. Поэтому хочу скорее снова почувствовать вкус футбола.