Андрей Павелко примет участие в очередном конгрессе УЕФА
В лучших традициях
3 марта в Амстердаме состоится очередной, 44-й Конгресс УЕФА.
На повестке дня - годовой отчет УЕФА, отчет о работе комитетов организации и различные кадровые вопросы. В этот же день состоится жеребьевка Лиги наций-2020/2021.
Накануне, 2 марта, состоится заседание Исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций, в котором также примет участие президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УАФ
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...