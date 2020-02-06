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Андрей Павелко примет участие в очередном конгрессе УЕФА

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В лучших традициях

Андрей Павелко примет участие в очередном конгрессе УЕФА
Новина українською

3 марта в Амстердаме состоится очередной, 44-й Конгресс УЕФА.

На повестке дня - годовой отчет УЕФА, отчет о работе комитетов организации и различные кадровые вопросы. В этот же день состоится жеребьевка Лиги наций-2020/2021.

Накануне, 2 марта, состоится заседание Исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций, в котором также примет участие президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко.

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В статье: УЕФА Андрей Павелко УАФ
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Источник:
УАФ

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