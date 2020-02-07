Реал и Барселона вылетели из Кубка Испании, Динамо продолжает побеждать. Главные новости за 6 февраля
А также интерес Манчестер Сити к Месси и возможный трансфер Ярмоленко
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 6 февраля
Сенсационный Кубок Испании
Впервые за 17 лет в полуфинале Кубка Испании не будет “Реала”, “Барселоны” и “Атлетико”. Команда Диего Симеоне вылетели ранее, а вчера в четвертьфиналах уступили “Реал” и “Барселона”. Первым вылетел Мадрид, проиграв “Реал Сосьедаду” 4:3. “Сосьедад” выигрывал по ходу игры 3:0 и 4:1, а “Реал” забил два гола уже в конце матча. Преподнесла сюрприз и другая баскская команда, выбив “Барселону”. Гризманн и Месси упустили свои возможности, а “Атлетик” Бильбао в конце игры реализовал чуть ли не единственный свой момент и выиграл 1:0. Помимо “Реал Сосьедада” и “Атлетика”, в полуфинале также сыграют “Гранада” и “Мирандес”. Жеребьевка состоится сегодня.
Первый в Украине матч с VAR состоится без зрителей
Поединок 19-го тура УПЛ между “Динамо” и "Ворсклой" состоится без зрителей. Как сообщает официальный сайт киевлян, апелляция "Динамо" по делу о расизме в игре с "Шахтером" была отклонена. При этом, поединок состоится не на НСК "Олимпийский", а на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Дата и время начала остаются неизменными – суббота, 22 февраля, 17:00. Это будет первая игра Премьер-лиги, в которой будет использоваться VAR.
Манчестер Сити надеется подписать Месси
“Манчестер Сити” попытается воспользоваться непростыми отношениями Лионеля Месси с руководством “Барселоны”, и переманить аргентинца в АПЛ. В контракте Месси есть опция, согласно которой он летом может стать свободным агентом, чем и планирует воспользоваться команда Гвардиолы, информирует The Athletic.
АПЛ изменил срок летнего трансферного окна
Клубы АПЛ проголосовали за возвращение прежних сроков летнего трансферного окна. Отныне переходы можно будет оформлять до первого сентября, как и в других топ-лигах. Напомним, в течение двух последних сезонов в Премьер-лиге летнее трансферное окно закрывалось в середине августа, за день до стартового матча первого тура.
Победы украинских команд на сборах
Киевское “Динамо” сыграло свой второй спарринг на втором сборе в Турции. В четверг киевляне померялись силами с норвежским "Стремсгодсетом" и выиграли со счетом 3:0. Голы забивали де Пена, Миколенко и Сидорчук. Вчера также победы одержали “Александрия” (“Левски” 2:1) и “Заря” (“Ордабасы” 3:0).
В Вест Хэме не рассчитывают на Ярмоленко
"Вест Хэм" готов расстаться с Андреем Ярмоленко в летнее межсезонье. Как сообщает Football Insider, боссы “молотобойцев” готовы рассматривать предложения от других клубов по украинцу. А как информирует The Evening Standard, главный тренер “Вест Хэма” Дэвид Мойес намерен делать ставку на молодых футболистов.
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