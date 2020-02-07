Реал и Барселона вылетели из Кубка Испании, Динамо продолжает побеждать. Главные новости за 6 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 6 февраля

Сенсационный Кубок Испании

Впервые за 17 лет в полуфинале Кубка Испании не будет “Реала”, “Барселоны” и “Атлетико”. Команда Диего Симеоне вылетели ранее, а вчера в четвертьфиналах уступили “Реал” и “Барселона”. Первым вылетел Мадрид, проиграв “Реал Сосьедаду” 4:3. “Сосьедад” выигрывал по ходу игры 3:0 и 4:1, а “Реал” забил два гола уже в конце матча. Преподнесла сюрприз и другая баскская команда, выбив “Барселону”. Гризманн и Месси упустили свои возможности, а “Атлетик” Бильбао в конце игры реализовал чуть ли не единственный свой момент и выиграл 1:0. Помимо “Реал Сосьедада” и “Атлетика”, в полуфинале также сыграют “Гранада” и “Мирандес”. Жеребьевка состоится сегодня.

Поединок 19-го тура УПЛ между “Динамо” и "Ворсклой" состоится без зрителей. Как сообщает официальный сайт киевлян, апелляция "Динамо" по делу о расизме в игре с "Шахтером" была отклонена. При этом, поединок состоится не на НСК "Олимпийский", а на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Дата и время начала остаются неизменными – суббота, 22 февраля, 17:00. Это будет первая игра Премьер-лиги, в которой будет использоваться VAR.

“Манчестер Сити” попытается воспользоваться непростыми отношениями Лионеля Месси с руководством “Барселоны”, и переманить аргентинца в АПЛ. В контракте Месси есть опция, согласно которой он летом может стать свободным агентом, чем и планирует воспользоваться команда Гвардиолы, информирует The Athletic.

Клубы АПЛ проголосовали за возвращение прежних сроков летнего трансферного окна. Отныне переходы можно будет оформлять до первого сентября, как и в других топ-лигах. Напомним, в течение двух последних сезонов в Премьер-лиге летнее трансферное окно закрывалось в середине августа, за день до стартового матча первого тура.

Победы украинских команд на сборах

Киевское “Динамо” сыграло свой второй спарринг на втором сборе в Турции. В четверг киевляне померялись силами с норвежским "Стремсгодсетом" и выиграли со счетом 3:0. Голы забивали де Пена, Миколенко и Сидорчук. Вчера также победы одержали “Александрия” (“Левски” 2:1) и “Заря” (“Ордабасы” 3:0).

"Вест Хэм" готов расстаться с Андреем Ярмоленко в летнее межсезонье. Как сообщает Football Insider, боссы “молотобойцев” готовы рассматривать предложения от других клубов по украинцу. А как информирует The Evening Standard, главный тренер “Вест Хэма” Дэвид Мойес намерен делать ставку на молодых футболистов.