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Коварный Кубок Испании, Месси в АПЛ и трансфер Ярмоленко. Главные новости за 6 февраля. Аудио

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Коварный Кубок Испании, Месси в АПЛ и трансфер Ярмоленко. Главные новости за 6 февраля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 6 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеРеал и Барселона вылетели из Кубка Испании, Динамо продолжает побеждать. Главные новости за 6 февраля

Заколдованный и коварный Кубок Испании для "Реала" и "Барселоны", Лионель Месси в АПЛ и трансфер Андрея Ярмоленко в другой клуб, а также много других инфоповодов. Первый в УПЛ матч с VAR – без зрителей, сроки трансферного окна в Англии и победы украинских команд на сборах. Жми на Play, чтобы быть в курсе всего.

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В статье: Андрей Ярмоленко Лионель Месси Барселона Кубок Испании Реал (Мадрид) АПЛ УПЛ главные новости VAR
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