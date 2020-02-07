Коварный Кубок Испании, Месси в АПЛ и трансфер Ярмоленко. Главные новости за 6 февраля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 6 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Заколдованный и коварный Кубок Испании для "Реала" и "Барселоны", Лионель Месси в АПЛ и трансфер Андрея Ярмоленко в другой клуб, а также много других инфоповодов. Первый в УПЛ матч с VAR – без зрителей, сроки трансферного окна в Англии и победы украинских команд на сборах. Жми на Play, чтобы быть в курсе всего.