Павелко выделил 5 решений УЕФА, к которым он непосредственно причастен

Сегодня, 7 февраля, - годовщина избрания президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко в Исполнительный комитет УЕФА.

Глава УАФ был избран голосованием, которое произошло во время 43-го Конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций. Тогда свою поддержку на выборах в Исполком УЕФА президенту УАФ в Риме показали все 3 обладателя "Золотого мяча" от Украины - Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко, а также президент НОК Украины Сергей Бубка. Позже, уже в статусе члена Исполкома УЕФА, Андрей Павелко был избран председателем Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферам, агентам и матч-агентам.

За прошедшее время коллективный орган управления УЕФА принял немало важных решений. По словам Андрея Павелко, это был очень интересный, насыщенный и ответственный для него год.

"Горжусь тем, что имею честь представлять Украину в руководящем органе УЕФА. Это большая ответственность и большие возможности, позволяющие налаживать тесные партнерские отношения с представителями футбольных ассоциаций других стран, делиться собственными наработками и перенимать опыт по развитию футбола других стран, участвовать в разработке новых идей и проектов, направленных на популяризацию футбола в Европе.

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Быть в эпицентре футбольной жизни континента и влиять на его развитие почетно, это вдохновляет на новые идеи и проекты, которые будут способствовать созданию лучших условий для занятий футболом как для детей, так и для взрослых в нашей стране", - поделился впечатлениями от первого года работы в исполкоме УЕФА президент Украинской ассоциации футбола.

Среди решений Исполкома УЕФА, к которым имел отношение Андрей Павелко, можно выделить следующие:

- изменена структура Лиги наций, где, начиная с сезона 2020/2021 в дивизионах А, В и С будут выступать по 16 сборных, а в дивизионе D - 7 (Украина будет играть в Лиге A)

- внедрена система VAR со стадии плей-офф Лиги Европы-2019/2020, в финалах Лиги чемпионов УЕФА среди женщин с сезона 2019/2020, в финальной стадии женского Евро-2021, в стыковых матчах к Евро-2020 и в европейской квалификации чемпионата мира-2022;

- утверждена коммерческая концепция и название третьего клубного турнира УЕФА - Лига конференций Европы УЕФА, первый розыгрыш которой стартует в 2021 году;

- предложен для одобрения ФИФА новую систему европейской части отбора ЧМ-2022, которая определит 13 победителей квалификации;

- изменен формат женской Лиги чемпионов УЕФА с введением двух ветвей квалификации и группового раунда в основной сетке.