За две недели до: Про подготовку Шахтера к матчу с Бенфикой

Ровно через две недели, в знаковую дату – 20.02.2020 – официально начнется вторая часть футбольного сезона в Украине. Единственный клуб, который остался у нас в еврокубках, примет лиссабонскую "Бенфику" в Харькове на ОСК "Металлист". Очень мало времени остается у Лиуша Каштру, чтобы подготовить свою команду, которая пока, будем откровенны, показывает слабую игру с неоднозначными результатами в контрольных матчах. Особенно тревожит слабая реализация моментов, а также (после игры и "Сеннерьюском") защитная линия дончан.

Сравнение подготовки "Шахтера" с состоянием "Бенфики" не в пользу украинского чемпиона. С учетом того, что "горняки" всего 14 дней назад вышли из отпуска и провели шесть контрольных поединков с очень скромными оппонентами, не в полную силу и не всегда основой. А вот лиссабонская команда в этом году провела уже семь матчей (все официальные), да и новогодний отпуск у португальцев оказался совсем коротким - 4 января Примейра-лига возобновилась.

Итак, в шести контрольных играх "Шахтер" трижды победил, два раза сыграл вничью и один раз проиграл. Правда, все эти матчи не похожи друг на друга. Основой "горняки" сыграли в трех поединках. "Лех" (на данный момент пятая команда чемпионата Польши) минимально уступил "оранжево-черным" (0:1), это была первая игра после выхода из отпуска и получилась она несколько сумбурной, как говорят "втягивающей", "Шахтер" победил лишь за счет гола Кривцова после розыгрыша стандартного положения.

Затем была ничья с "Войводиной" (1:1), но в этом матче в основном Каштру проверил ближайший резерв. Следующий соперник - сербский "Пролетер" - обыграл "Шахтер" (0:1), снова тренеры выставили смешанный, экспериментальный состав.

А вот четвертый поединок добавил больше пищи для размышлений. "Словацко" (шестая команда чемпионата Чехии) оказала серьезное сопротивление "горнякам", показала проблемы в обороне и беззубость в атаках. Опять всего один гол забил "Шахтер": Коваленко только вышел на замену, воспользовался неразберихой защитников и смог поразить цель. Хотя хороших моментов у дончан было предостаточно.

Пока самую уверенную победу на предсезонном сборе с "Македония ГП" подробно не стоит разбирать, несмотря на то, что два мяча забила украинская команда, выиграла 2:0, но опять играл полурезервный состав. Более интересный поединок получился с "Сеннерьюском" (на сегодня одиннадцатая команда чемпионата Дании). В первом тайме датский коллектив разрывал основу "Шахтера" как хотел, был и выход один на один с Пятовым, два раза по пустым воротам не попали соперники "горняков", а защитники допускали настолько примитивные ошибки, что в дворовом футболе редко подобные увидишь.

В игре с "Сеннерьюском" сами себе забили дончане (автогол Кривцова), во втором тайме все же добавили в атакующих действиях и Тайсон с Коваленко вывели "Шахтер" вперед. Со штрафного и с пенальти забили "горняки". Сказывался класс "оранжево-черных", при этом забить третий мяч не удалось – еще раз приходится вспомнить про ужасную реализацию голевых моментов. И, как итог, на последних минутах снова провалились Кривцов и Матвиенко, позволили обыграть себя и пробить Кристиансону, не выручил и Пятов – 2:2. Говорящую о многом ничью следует воспринимать серьезно, особенно на фоне выступлений "Бенфики".

Лиссабонская команда победила во всех семи играх 2020-го года. В чемпионате уверенно лидируют "орлы", отрыв от второй команды - "Порту" - семь очков. Из серьезных соперников подопечные Бруну Лаже недавно обыграли "Спортинг" (2:0 на поле соперника) и "Риу Аве" (3:2) – шестая команда чемпионата Португалии. А в Кубке Португалии на этой неделе "Бенфика" справилась с "Фамаликаном" (3:2) и вышла в финал турнира. Впечатляющие результаты и, судя по всему, великолепная форма у лиссабонцев.

Уже сейчас можно утверждать, что украинская команда в 1/16 финала Лиги Европы не будет в роли фаворита, даже в Харькове. Остается надеяться, что по товарищеским матчам нельзя судить о готовности "Шахтера" к возобновлению сезона. Хотя есть еще две недели у команды Каштру. Как минимум еще две игры проведут дончане – с "Олимпией" и "Вентспилсом" (из объявленных), хотелось бы более сильных оппонентов, но "маємо, що маємо". Будем очень внимательно следить за процессом подготовки "Шахтера", ловить любую информацию со сборов, анализировать и делать выводы, совсем не хочется так рано, в феврале потерять нашего последнего представителя в еврокубках.

Фото - ФК "Шахтер" Донецк