Шевчук: Предложения тренировать поступали, но пока я работаю на ТВ

Украинский тренер Вячеслав Шевчук рассказал о том, что пока что не планирует возвращаться к активной тренерской деятельности.

"У меня проходит обучение на диплом PRO, еще где-то полгода. Предложения тренировать поступали, но пока я работаю на ТВ. Скоро Евро, у нас будет много эфиров интересных.

По футболу соскучились. И я, и Витя Леоненко, так что ждите нас в студии", - сказал Шевчук.

Напомним, что последним местом работы Шевчука как тренера был донецкий "Олимпик".