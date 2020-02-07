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Шевчук: Предложения тренировать поступали, но пока я работаю на ТВ

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Специалист не спешит возвращаться к тренерской деятельности

Шевчук: Предложения тренировать поступали, но пока я работаю на ТВ
Новина українською

Украинский тренер Вячеслав Шевчук рассказал о том, что пока что не планирует возвращаться к активной тренерской деятельности.

"У меня проходит обучение на диплом PRO, еще где-то полгода. Предложения тренировать поступали, но пока я работаю на ТВ. Скоро Евро, у нас будет много эфиров интересных.

По футболу соскучились. И я, и Витя Леоненко, так что ждите нас в студии", - сказал Шевчук.

Напомним, что последним местом работы Шевчука как тренера был донецкий "Олимпик".

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В статье: Вячеслав Шевчук
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Источник:
ТК Футбол

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