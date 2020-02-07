Шевчук: Предложения тренировать поступали, но пока я работаю на ТВ
Специалист не спешит возвращаться к тренерской деятельности
Украинский тренер Вячеслав Шевчук рассказал о том, что пока что не планирует возвращаться к активной тренерской деятельности.
"У меня проходит обучение на диплом PRO, еще где-то полгода. Предложения тренировать поступали, но пока я работаю на ТВ. Скоро Евро, у нас будет много эфиров интересных.
По футболу соскучились. И я, и Витя Леоненко, так что ждите нас в студии", - сказал Шевчук.
Напомним, что последним местом работы Шевчука как тренера был донецкий "Олимпик".
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Источник:ТК Футбол
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