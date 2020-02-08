Соперники Украины, трансфер Гонсалеса, кризис Ромы. Главные новости за 7 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 7 февраля

В рамках подготовки к континентальному первенству сборная Украины сыграет три матча. 26-го мая соперником команды Шевченко станет сборная Кипра. 2 июня состоится поединок с Северной Ирландией, а седьмого - с Израилем. Матчи примут Харьков, Киев и Львов. Напомним, что в марте Украина также сыграет с Францией и Польшей.

Как и ожидалось, парагваец вернулся на родину, подписав контракт с "Олимпией" из Асунсьона. Детали сделки не разглашаются, хотя ранее в СМИ фигурировала цифра в 5 млн евро. Добавим, что последние полгода Гонсалес выступал за бразильский "Сантос" на правах аренды. "Динамо" он сыграл 85 матчей, в которых забил 12 голов. Ранее киевский клуб продал Самбрано, отпустил в аренду Сидклея, Гармаша и Жерсона Родригеса. В то же время "Динамо" объявило о подписании контракт на 3,5 года с нигерийцем Бенито, который выступал во второстепенным клубах СНГ.

Об этом заявил главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес, хотя английские СМИ пугали, что украинец выйдет из лазарета минимум в конце февраля. Правда, Андрей вряд ли примет участие в ближайшем поединке против "Манчестер Сити". Он был травмирован от 14 декабря. В текущем сезоне Ярмоленко принял участие в 15 матчах, забил три гола и отдал один ассист.

Французское издание L'Equipe составило рейтинг игроков и тренеров с самыми высокими зарплатами. Среди футболистов с большим отрывом лидирует Лионель Месси, который зарабатывает больше 8 млн евро в месяц (без учета налогов). У Роналду 4,5 млн евро, Неймар, Гризманн и Луис Суарес получают примерно по три миллиона евро. Среди тренеров самая высокая ставка у Диего Симеоне - наставник "Атлетико" получает 3,6 млн брутто, Гвардиола - почти два, Клопп и Моуриньо по полтора.

Из-за конфликта со спортивным директором Эриком Абидалем СМИ наперебой начали сообщать, що Лионель Месси может сменить клуб. Назывались и претенденты, среди которых главный - "Манчестер Сити". Однако британский телеканал Sky Sports утверждает, что после того, как в ситуацию вмешался президент Жозеп Бартомеу, конфликт удалось разрешить. Лео не собирается покидать "Барселону" по крайней мере до завершения контракта в 2021-м году.

Команда Паулу Фонсеки проиграла второй матч подряд, серия без побед уже насчитывает три поединка в Серии А. На этот раз "Рома" уступила на своем поле "Болонье" 2:3. Героем встречи стал Бэрроу, который оформил дубль и один раз ассистировал партнеру. Для "Болоньи" это третья победа подряд, она поднялась на шестое место, "Рома" - пятая, столько же очков у "Аталанты", но команда из Бергамо имеет значительно лучшую разницу мячей и матч в запасе.

Гент не смог победить в пятом матче подряд

Команда Пластуна, Безуса и Яремчука принимала "Андерлехт". Первые двое играли с первых минут (Роман, как известно, проходит реабилитацию после травмы), однако результативными действиями не отметились. Финальный свисток зафиксировал ничью 1:1. Таким образом, "Гент" рискует отстать от лидера на 11 очков, если "Брюгге" победит "Стандард".