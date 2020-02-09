Гол Малиновского, победа Шахтера, поражение Боруссии. Главные новости за 8 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 8 февраля

Руслан остался на скамейке запасных, но вышел на замену в середине второго тайма матча "Фиорентина" - "Аталанта". Счет на тот момент был 1:1. И именно Малиновский нанес решающий удар - хавбек пробил издали в нижний угол, заставив капитулировать голкипера. "Аталанта" победила 2:1 и закрепилась на четвертом месте. Между тем, "Ювентус" уступил "Вероне" на выезде и закрутил интриг в борьбе за золото. "Интер" может сравниться по очкам, "Лацио" приблизиться на расстояние до одного балла.

Матч "Байер" - "Боруссия" стал настоящим украшением уикенда. Первый тайм закончился со счетом 2:2 - за аптекарей дважды забил Фолланд, за дортмундцев Хуммельс и Джан. Во втором тайме Геррейро выводит желто-черных вперед, но на 81-й "Байер" сравнивает, а на 82-й забивает победный гол. Таким образом "Боруссия" упустила прекрасную возможность воспользоваться очным поединком двух первых команд - "Баварии" и "Лейпцига", который состоится сегодня. Добавим, что результативная серия норвежца Голанда оборвалась на пятом поединке.

Ириски принимали "Кристал Пэлас". Бернард открыл счет в первом тайме, Бентеке после перерыва сравнял, однако голы Ришарлисона и Калверт-Льюина все же гарантировали "Эвертону" победу. С момента прихода Карло Анчелотти на пост главного тренера, ливерпульская команда набрала 17 очков. Лучший результат за этот период только у "Ливерпуль". Такой темп позволил "Эвертону" подняться на седьмое место в турнирной таблице.

Матрасники не знали вкуса побед в трех последних матчах Ла Лиги. Наконец серию удалось прервать в игре с "Гранадой". На шестой минуте Корреа забил гол, после чего подопечные Симеоне сосредоточились на защите результата. Между тем "Хетафе" не собирается отдавать третье место - команда Бордаласа разгромила "Валенсию" 3:0. Бело-синие отстают от "Барселоны" на четыре очка, "Атлетико" опережают на три.

Горняки встречались с "Олимпией" из Любляны. На 27-й минуте пропустили гол и проигрывали до 82-й, пока Патрик было не сравнял счет. На 89-й Евгений Коноплянка вывел "Шахтер" вперед ударом со штрафного, а на 90-й Мораес закрепил преимущество. В воскресенье команда Каштру сыграет последний матч в рамках зимних сборов - против латвийского "Вентспилса", а уже в четверг встретится с "Бенфикой" в Лиге Европы. Лиссабонцы накануне уступили "Порту" 2:3.