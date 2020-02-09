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С голом Коноплянки. Шахтер - Олимпия 3:1. Видео голов и обзор матча

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Смотреть видео обзор контрольного матча Шахтер - Олимпия, 08.02.2020

С голом Коноплянки. Шахтер - Олимпия 3:1. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видео обзор контрольного матча Шахтер - Олимпия, в котором горняки одержали волевую победу. Лидер чемпионата Словении побеждал, начиная с 27-й минуты по 82-ю, а затем Патрик сравнял счет, Коноплянка вывел вперед ударом со штрафного, а Мораес закрепил преимущество. Для Шахтера это был предпоследний матч на зимних сборах.

"Шахтёр" (Донецк, Украина) - "Олимпия" (Любляна, Словения) 3:1
Голы: Патрик 82, Коноплянка 89, Мораес 90 - Вукушич 27

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В статье: Евгений Коноплянка Контрольные матчи Шахтер (Донецк) Олимпия (Любляна)
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