С голом Коноплянки. Шахтер - Олимпия 3:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор контрольного матча Шахтер - Олимпия, 08.02.2020
Вашему вниманию видео обзор контрольного матча Шахтер - Олимпия, в котором горняки одержали волевую победу. Лидер чемпионата Словении побеждал, начиная с 27-й минуты по 82-ю, а затем Патрик сравнял счет, Коноплянка вывел вперед ударом со штрафного, а Мораес закрепил преимущество. Для Шахтера это был предпоследний матч на зимних сборах.
"Шахтёр" (Донецк, Украина) - "Олимпия" (Любляна, Словения) 3:1
Голы: Патрик 82, Коноплянка 89, Мораес 90 - Вукушич 27
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