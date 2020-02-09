Премьер-министр Украины Гончарук предложил Шовковскому должность министра спорта

С одной стороны это клоунада давать человеку без опыта должность министра спорта (и как мы знаем в принципе, что футболисты не отличаются особым складом ума). Но с другой посудите сами, а кому давать? Ну явно же не старому пердуну какому то на подобии Чахонелидзе в ДК, так сказать за былые заслуги. Ту я считаю нужно искать золотую середину, так как своими силами такие ребята как Шовковский наворотят дел, точнее ничего не наворотят, а будет только "деньги крутятся, лавэха мутится". Пример Ротаня в действии...