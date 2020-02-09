Премьер-министр Украины Гончарук предложил Шовковскому должность министра спорта
Легендарный вратарь уйдет из тренерского штаба сборной?
Экс-голкипер киевского "Динамо" Александр Шовковский может сменить футбольную карьеру на политическую.
Кандидатура 45-летнего Шовковского рассматривается на должность министра молодежи и спорта. Эту информацию сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Глава правительства заявил, что он предложил кандидатуру бывшего вратаря сборной Украины на должность министра молодежи и спорта. Однако, Гончарук добавил, что "серьезно эту идею в Кабмине еще не обсуждали".
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Источник:ICTV
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Комментарии (11)
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тутти-10 (Сумська область)
10.02.2020 в 00:32
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Shelly (Львів)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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Shelly (Львів)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
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тутти-10 (Сумська область)
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Romerik (YNWA)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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alex.belogubko (одесса)
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