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Премьер-министр Украины Гончарук предложил Шовковскому должность министра спорта

Общие новости
(1 голосов)

Легендарный вратарь уйдет из тренерского штаба сборной?

Премьер-министр Украины Гончарук предложил Шовковскому должность министра спорта
Новина українською

Экс-голкипер киевского "Динамо" Александр Шовковский может сменить футбольную карьеру на политическую.

Кандидатура 45-летнего Шовковского рассматривается на должность министра молодежи и спорта. Эту информацию сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Глава правительства заявил, что он предложил кандидатуру бывшего вратаря сборной Украины на должность министра молодежи и спорта. Однако, Гончарук добавил, что "серьезно эту идею в Кабмине еще не обсуждали".

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В статье: Александр Шовковский
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Источник:
ICTV
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Комментарии (11)
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тутти-10 (Сумська область)
10.02.2020 в 00:32
Шовковський видається занадто освіченим серед цих малохольних. Для чого це зеленим? Та і сам він чи захоче? Зрозуміло, що вони країну занапастять, інакше просто не зможуть. Чи треба це Олександру, так замаратися? Бути в середині команди безграмотних, гвалтівників, ворюг, і просто ЗЕ нелоха ОМАНського... Компашка сумнівна м'яко кажучи
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+1
0
Shelly (Львів)
10.02.2020 в 00:07
А який ВНЗ Шовковський закінчував? Нехай хоча б авакова звільнить, а не популізмом займається.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.02.2020 в 00:09
журналюх
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+1
-1
Shelly (Львів)
10.02.2020 в 00:10
Що серйозно?
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.02.2020 в 00:11
институт журналистики столичного университета имени Тараса Шевченко
+2
-1
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
10.02.2020 в 00:15
Водители рыжего уголовника в Раде бешенцев юзовских не смущали , а тут вонь подняли
0
-2
тутти-10 (Сумська область)
10.02.2020 в 00:38
А який ВНЗ Гончарук закінчував? А що толку з того, що наш дурко-през закінчив ВНЗ? Зараз у нас це не актуально. Головне говорити, як гопарь, грати на роялі, брехати, красти, уміти путлєру лизнути, нічого не розуміти в тому де працюєш... А краще все в купі
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0
0
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Romerik (YNWA)
10.02.2020 в 00:03
С одной стороны это клоунада давать человеку без опыта должность министра спорта (и как мы знаем в принципе, что футболисты не отличаются особым складом ума). Но с другой посудите сами, а кому давать? Ну явно же не старому пердуну какому то на подобии Чахонелидзе в ДК, так сказать за былые заслуги. Ту я считаю нужно искать золотую середину, так как своими силами такие ребята как Шовковский наворотят дел, точнее ничего не наворотят , а будет только "деньги крутятся, лавэха мутится". Пример Ротаня в действии...
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.02.2020 в 23:59
бугага
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+2
0
alex.belogubko (одесса)
09.02.2020 в 23:56
Ротаню предложите у него нет совести зато полно нахальства а портфель будет ему носить эксперт Шевчук
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+2
0
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simargl (Чернигов)
09.02.2020 в 23:46
Це шо ? Еще Блохину предложите )))... он хоть верхнее образование имеет ???
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+1
0

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