Ничья Лунина, Месси-ассистент, увлекательное дерби Милана. Главные новости за 9 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 9 февраля

На этот раз "Овьедо" играл с "Райо Вальекано". Андрея действовал достаточно уверенно, а в одном из эпизодов эффектно спас свою команду, потянув мяч из верхнего угла. Однако украинский голкипер не смог во втором матче подряд отразить пенальти - на этот раз удар соперника привел к голу. В итоге - ничья 1:1. С аналогичным счетом завершился матч Сегунды с участием другого украинского футболиста - Романа Зозули. Его "Альбасете" разошелся миром с "Понферрадиной". А вот Сергей Мякушко вышел на замену во втором тайме матча "Алькорон" - "Депортиво", команда украинца проиграла 0:1.

О контрольных матчах клубов УПЛ

"Динамо" встречалось с боснийским клубом "Борац" и победило 4:1. Начал разгром Миколенко, продолжили Кадири, Соль и Де Пена, пропустили киевляне с пенальти. "Шахтер" завершил зимние сборы минимальной победой над "Вентспилсом", единственный гол забил Маркос Антонио. "Заря" аналогичным образом одолела албанский "Флямуртари" (Белоцерковец), а вот "Олимпик" забил три гола в ворота "Расинга" из Люксембурга (Лебеденко, Шахаб, Чогадзе). "Днепр-1" разошелся миром с "Житесу" - 1:1.

При этом обоим грандам пришлось проявить характер. Соперники - "Осасуна" и "Бетис" - первыми открывали счет. "Реал" в ответ забил памплонцам четыре гола (Иско, Рамос, Лукас, Йович). У "Барселоны" все было гораздо драматичнее. Де Йонг сравнял счет первый раз, но Фекир почти сразу снова вывел "Бетис" вперед. Перед перерывом Бускетс выровнял положение, а во втором тайме Ленгле забил победный для "Барсы" гол. Показательно, что все три мяча каталонцы забили после передач Лионеля Месси.

В Германии состоялся центральный матч 21-го тура - "Бавария" принимала "Лейпциг", идущий вторым в турнирной таблице сразу за мюнхенцами. Красные владели территориальным преимуществом, немного больше били, но в итоге все завершилось без голов - ничья 0:0. Таким образом, "Бавария" остается первой, "Лейпциг" отстает на один балл, "Боруссия" - на четыре. Поединок "Боруссия" (Менхенгладбах) - "Кельн" был перенесен из-за непогоды. По этой же причине в Англии не состоялся матч "Манчестер Сити" - "Вест Хэм".

Это было выдающееся зрелище. Первый тайм завершился победой россонери со счетом 2:0. Златан Ибрагимович сначала ассистировал Ребичу, затем отличился сам. Однако после перерыва "Интер" усилиями Брозович и Весино сравнял счет, де Врэй вывел нерадзури вперед, а закрепил преимущество Лукаку уже в компенсированное время - 4:2. Таким образом, "Интер" сравнялся с "Ювентусом" по набранным очкам и вышел на первое место по дополнительным показателям. "Лацио" отстает от лидеров на один балл, римляне одолели "Парму" 1:0. А вот "Наполи" уступил "Лечче" 2:3.

По крайней мере, его кандидатуру рассматривают в правительстве. Как заявил премьер-министр Алексей Гончарук, он предложил, чтобы Александр Шовковский возглавил министерство молодежи и спорта. Впрочем, обсуждение такого варианта в Кабмине еще не было. Не известна и реакция самого Шовковского - готов ли он сменить карьеру тренера накануне Евро на политическую.