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Министр Шовковский, Златан не помог Милану и ничья Лунина. Главные новости за 9 февраля. Аудио

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Министр Шовковский, Златан не помог Милану и ничья Лунина. Главные новости за 9 февраля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 9 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

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Министр Александр Шовковский – как вам такое? Златан Ибрагимович не вытащил "Милан" в одном из самых главных итальянских дерби против "Интера", а также другие инфоповоды. Контрольные поединки клубов УПЛ, синхронность "Реала" и "Барселоны" в Испании и лидерство "Баварии" в Бундеслиге. Жми на Play, чтобы быть в курсе всего.

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В статье: Александр Шовковский Златан Ибрагимович Барселона Реал (Мадрид) Интер (Милан) Милан главные новости Андрей Лунин
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