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Курьез или так задумал? Защитник Динамо U-21 эффектно перебросил голкипера с фланга. ВИДЕО

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А также дебютный гол Бенито

Курьез или так задумал? Защитник Динамо U-21 эффектно перебросил голкипера с фланга. ВИДЕО
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Молодежка "Динамо" в понедельник, 10 февраля сыграла контрольный матч с латвийской "Вальмиерой". Команда Юрия Мороза одержала убедительную победу со счетом 4:1. Самый эффектный из четырех голов был первый - от защитника Евгения Опанасенко. Тот забросил мяч за шиворот голкиперу ударом с фланга.

К слову, точку в разгроме поставил зимний новичок "Динамо" нигериец Бенито. Форвард перехватил пас голкипера и мастерски перекинул через него мяч.

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В статье: Динамо U-21 (Киев) Бенито
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