Курьез или так задумал? Защитник Динамо U-21 эффектно перебросил голкипера с фланга. ВИДЕО
А также дебютный гол Бенито
Молодежка "Динамо" в понедельник, 10 февраля сыграла контрольный матч с латвийской "Вальмиерой". Команда Юрия Мороза одержала убедительную победу со счетом 4:1. Самый эффектный из четырех голов был первый - от защитника Евгения Опанасенко. Тот забросил мяч за шиворот голкиперу ударом с фланга.
К слову, точку в разгроме поставил зимний новичок "Динамо" нигериец Бенито. Форвард перехватил пас голкипера и мастерски перекинул через него мяч.
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