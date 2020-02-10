Курьез или так задумал? Защитник Динамо U-21 эффектно перебросил голкипера с фланга. ВИДЕО

Молодежка "Динамо" в понедельник, 10 февраля сыграла контрольный матч с латвийской "Вальмиерой". Команда Юрия Мороза одержала убедительную победу со счетом 4:1. Самый эффектный из четырех голов был первый - от защитника Евгения Опанасенко. Тот забросил мяч за шиворот голкиперу ударом с фланга.

К слову, точку в разгроме поставил зимний новичок "Динамо" нигериец Бенито. Форвард перехватил пас голкипера и мастерски перекинул через него мяч.