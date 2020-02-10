Новое правило для судей. Украинские арбитры сдают тесты в Турции

В субботу, 8 февраля, в турецкой Анталье арбитры украинской Премьер-лиги начали подготовку к весенней части сезона-2019/2020.

У первый день сбора рефери сдали тест на знание правил игры, а также Видеотест УЕФА. Второй день НТЗ начался специальными тестами по физической подготовке - Yo-Yo для арбитров и Ariet для ассистентов арбитра. Во время проверки участники сбора продемонстрировали отличные теоретические знания правил со всеми последними изменениями и дополнениями и хорошую физическую подготовку.

На официальном открытии НТЗ его руководитель, Лучано Лучи, вместе с инструкторами Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола определил одним из ключевых направлений нынешней подготовки командную работу в контексте использования системы VAR, которая будет применена в Украине уже в матчах 19-го тура УПЛ, которые состоятся 22 -23 февраля.

В свою очередь инструктор УЕФА по подготовке ассистентов арбитра Джованни Стеванато сосредоточил внимание ассистентов арбитра на несколько изменены правила «Жди-жди-смотри», которое с использованием системы VAR обновилось и звучит как «Жди-жди-смотри и еще раз жди» - и только после этого принимай окончательное решение. Важным аспектом работы ассистентов арбитра остается концентрация во время проведения матчей, а также оценки моментов «вне игры» в контексте выбора правильной позиции на поле.

Кроме тестирования и теоретических занятий, рефери будут участвовать в товарищеских поединках команд, которые также проводят свои учебно-тренировочные сборы в Турции.