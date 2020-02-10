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Setanta планирует запуск второго канала и покажет Уимблдон

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В ближайшее время в Украине появится ещё один спортивный телеканал

Setanta планирует запуск второго канала и покажет Уимблдон
UA-Футбол
Новина українською

Setanta Sports планирует запустить в Украине ещё один телеканал. Об этом в эксклюзивном комментарии UA-Футбол рассказала руководительница канала Мария Лысенко.

"Мы собираемся запускать второй канал. Более того: это будет происходить уже в ближайшее время. Мы уже подали пакет документов на включение его в список адаптированных каналов в Нацсовет по телевидению и радиовещанию для того, чтобы этот канал запустить. И в ближайшее время ожидаем решения Нацсовета".

Кроме того, канал расширит в своём эфире линейку спортивных событий.

"Мы уже начали с января трансляции женского тенниса. На этой неделе показываем Thailand Open, где Свитолина будет выступать. Надеемся, сможем зрителям показать максимальное количество матчей с её участием.

Также с марта мы планируем трансляции мужского тенниса - турниров уровня АТР 1000. И в июне мы планируем в максимальном объёме, насколько это возможно, трансляции двух недель Уимблдона", - сказала Лысенко UA-Футбол.

Ирландский канал Setanta Sports начал вещание в Украине 1 августа 2019 года. На данный момент канал показывает английский и шотландский футбол, НБА, НХЛ, Формулу-1 и UFC.

Ранее сообщалось, что каналы "Футбол1/2/3" начинают показ матчей чемпионатов Нидерландов, Аргентины и Кубка Бразилии.

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В статье: Телевидение Setanta
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