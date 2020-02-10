  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кернес: Если найдется человек, готовый купить документы на Металлист у Курченко, мы ему поможем
В тренде

Кернес: Если найдется человек, готовый купить документы на Металлист у Курченко, мы ему поможем

Общие новости
(2 голосов)

Мэр Харькова обещает поддержку потенциальным инвесторам

Кернес: Если найдется человек, готовый купить документы на Металлист у Курченко, мы ему поможем
Новина українською

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что город готов поддержать инвестора, который будет готов возродить из пепла местный "Металлист".

"Футбольный клуб "Металлист" существует юридически, а фактически его нет. Если найдется человек, который захочет купить документы на клуб у беглого Курченко, то мы ему поможем", – сказал Кернес.

Читайте такжеЯрославский: Государство должно вступить в переговоры по Металлисту

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист (Харьков) Геннадий Кернес
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
FRED73 (Харьков)
10.02.2020 в 19:45
Жаль что гепу не достроили .Одним сепаром меньше было бы. А Ярика надо в мэры выбирать.
Ответить
+1
0
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
10.02.2020 в 19:41
Курченко сам должен еще доплатить, чтобы права на Металлист передать. Там долгов на 50кк.
Ответить
0
0
avatar
Инспектор ( )
10.02.2020 в 19:37
А еще про 60-70 млн долларов забыли? Там для того чтобы возродить именно "Металлист" надо с долгами рассчитаться
Ответить
+1
-1
alex.belogubko (одесса)
10.02.2020 в 19:26
а почему товарищ Кернес не купит металлист он что такой бедный
Ответить
+1
0
Sandra777 (Львів)
10.02.2020 в 19:06
Купити? Ви що там всі ах#вші
Ответить
+3
0
Просто Квашин (Харьков)
10.02.2020 в 18:41
Все же помнят кто воевал с Ярославским и кто уламал лошару Курченко потратиться на "Металлист"....
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...