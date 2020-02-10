Кернес: Если найдется человек, готовый купить документы на Металлист у Курченко, мы ему поможем
Мэр Харькова обещает поддержку потенциальным инвесторам
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что город готов поддержать инвестора, который будет готов возродить из пепла местный "Металлист".
"Футбольный клуб "Металлист" существует юридически, а фактически его нет. Если найдется человек, который захочет купить документы на клуб у беглого Курченко, то мы ему поможем", – сказал Кернес.
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Источник:Youtube-канал Ходят Слухи
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Комментарии (6)
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FRED73 (Харьков)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
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Инспектор ( )
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Sandra777 (Львів)
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Просто Квашин (Харьков)
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