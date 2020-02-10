Кернес: Если найдется человек, готовый купить документы на Металлист у Курченко, мы ему поможем

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что город готов поддержать инвестора, который будет готов возродить из пепла местный "Металлист".

"Футбольный клуб "Металлист" существует юридически, а фактически его нет. Если найдется человек, который захочет купить документы на клуб у беглого Курченко, то мы ему поможем", – сказал Кернес.