Второй канал Setanta, усиление Карпат и Олимпика. Главные новости от 10 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 10 февраля

В этом году в Украине появится еще один спортивный телеканал

Setanta Sports планирует запустить в Украине свой второй телевизионный канал. Об этом в эксклюзивном комментарии UA-Футбол рассказала руководительница канала Мария Лысенко. Также канал расширит в своем эфире линейку спортивных событий.

"Карпаты" усилились двумя опытными игроками

"Бело-зеленые" заключили контракт с вратарем Антоном Каниболоцким, голкипер в свое время выступал за "Шахтер", молодежную сборную Украины и вызывался в национальную команду. Также львовяне объявили об аренде форварда "Олимпика" Матара Диайе. Договор рассчитан до конца сезона.

Литвин и Баланюк стали олимпийцами

Донецкий "Олимпик" объявил о подписании контрактов с двумя игроками. Соглашения с клубом подписали защитник Дмитрий Литвин и нападающий Денис Баланюк. 23-летний Баланюк подписал контракт на два года и получил 17-й номер. Срок соглашения 23-летнего Литвина, который будет играть под №3 не сообщается.

Команды УПЛ продолжают готовиться ко второй части сезона

Луганская "Заря" провела свой очередной спарринг на турецком сборе, сыграв с боснийским "Железничаром". Победа "бело-черных" 4:0. Голы забивали Леднев (22, 39) и Кочергин (29, 62). "Ворскла" провела пятый матч на турецком сборе и добыла первую победу. Полтавчане обыграли узбекский "Насаф". Сначала "Ворскла" провела две хороших атаки, которые завершились голами. Затем "Насаф" отыграл один гол – 2:1. "Мариуполь" сыграл два спарринга за день. Утрам азовцы разошлись миром со "Львовом" (1:1), а вечером вышли на поединок с "Черноморцем" (2:1).

Кремень объявил имя нового главного тренера

Команду из Кременчуга принял Сергей Свистун, который до этого был помощником бывшего главного тренера Владимира Прокопиненко. Помогать Свистуну работать с командой будет Дмитрий Стойко. Свистун уже в четвертый раз возглавил "Кремень".

Лионель Месси установил очередной рекорд в Испании

В матче 23-го тура Ла Лиги с "Бетисом" (3:2) Месси в 416-й раз сыграл в стартовом составе в рамках чемпионата. Таким образом, аргентинец вышел на 1-е место в Примере по числу матчей в старте среди игроков, родившихся не в Испании.

Сарри может быть уволен из Ювентуса

Итальянский наставник, который проиграл на выходных "Вероне" (1:2), вскоре может быть уволен. Президент клуба стеряет веру в Маурицио, так как результаты далеки от идеальных. Более того, лидеры команды хотят, чтобы клуб вновь возглавил Аллегри.