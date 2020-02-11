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Рекорд Месси, усиление Карпат и увольнение Сарри из Юве. Главные новости за 10 февраля. Аудио

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Рекорд Месси, усиление Карпат и увольнение Сарри из Юве. Главные новости за 10 февраля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 10 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеВторой канал Setanta, усиление Карпат и Олимпика. Главные новости от 10 февраля

Новый рекорд капитана "Барселоны" Лионеля Месси, усиление львовских "Карпат" и потенциальное увольнение Маурицио Сарри из туринского "Ювентуса", а также другие инфоповоды. Второй канал Setanta Sports, трансферы донецкого "Олимпика" плюс новости со сборов украинских клубов. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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В статье: Антон Каниболоцкий Лионель Месси Кремень (Кременчуг) Сергей Свистун Владимир Прокопиненко Карпаты (Львов) Маурицио Сарри Денис Баланюк Дмитрий Литвин главные новости Матар Дийе Setanta
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