Директор Setanta: Мы постоянно общаемся с УЕФА и ФИФА на тему трансляций сборных и клубных турниров

Самый молодой спортивный канал на украинском телевидении - Setanta Sports - в начале февраля отметил дебютные полгода вещания. Старт проекта оказался очень громким: ирландцам с сетью в 14 странах Восточной Европы удалось в Украине отхватить у "Футболов" права на английскую Премьер-лигу, добавив к ней ряд других топовых спортивных событий, которые на украинском ТВ не видели уже очень давно. Александр Рыженко пообщался с директором по дистрибьюции Setanta Sports Марией Лысенко, распросив о текущих успехах канала, а также планах на будущее.

- Прошло шесть месяцев с момента запуска в Украине канала Setanta Sports. Можно ли сделать за это время какие-то выводы?

- Украинская аудитория нас очень порадовала. У нас сейчас есть промежуточные рейтинги и результаты смотрения, и видим, что наша стратегия по трансляциям не только футбола, но других видов спорта, была правильная. Потому что, как выяснилось, в Украине - чему я несказанно рада - смотрят не только футбол, а и прекрасно смотрят хоккей, баскетбол, Формулу-1, UFC и остальные наши трансляции.

- Скажите как человеку, который далёк от телевидения. Возможно ли в первый год говорить о безубыточности канала?

- Setanta Sports - это бизнес, которым владеют физические лица. Поэтому, естественно, наша цель - безубыточность, но и наступает она, конечно, не в первый год работы. Однако наша стратегия - через три года выйти на безубыточность.

- И вы, и представители других компаний, у которых также есть права на трансляцию футбольных матчей в Украине, ранее говорили, что без спонсорства трансляции спорта практически невозможны. Реально ли в украинских условиях покрыть все затраты без спонсорства? Либо за счёт потребителя даже в западной Европе или США каналы не выходят в плюс?

- Я бы сейчас не сравнивала рынок платного телевидения Украины и западные рынки. Вы можете сами посмотреть в интернете и сравнить стоимость подписки к спорту и, например, к базовым пакетам телевидения. Если у нас до десяти долларов - это самые большие пакеты, то в Англии только пакет Sky [у которого права приблизительно только на половину топового спортивного контента; еврокубки принадлежат BT Sport, за который нужно платить отдельно] стоит 30 фунтов. Теперь вы можете сравить деньги, которые можно получить с украинского и западного рынка, - это слишком широкая параллель.

Что касается спонсорства. Я не считаю, что в Украине есть такая возможность, чтобы получить достаточно денег только от кабельных сетей. Поэтому нам нужно привлекать спонсоров.

- В Украине нет ни одного канала, когда можно купить отдельную трансляцию, чтобы не покупать подписку на весь месяц. Например, мне, чтобы посмотреть просто бой Макгрегора или центральный матч Премьер-лиги, зачем-то нужно оформлять подписку на весь месяц. Возможно ли в Украине в ближайшее время появление услуги pay-per-view?

- В нашей практике работы не покупают в таком количестве трансляции, чтобы делать существование канала безубыточным. Pay-per-view работает, когда ты продаёшь какое-то мощное событие: например, просмотр боя Кличко. Тогда это может сработать. Но если мы говорим о циклических видах спорта - например, Лиге чемпионов или английской Премьер-лиге, которую наш канал показывает, - и продаём подписку к отдельным матчам, то, к сожалению, это не работает.

Можно посмотреть практику у компании Rambler, которая в России купила права на английскую Премьер-лигу. Они работают именно по модели PPV, и они пока совершенно не в восторге от финансовых результатов, которые у них на сегодняшний день есть.

Скорее, работает модель рекламная. Когда транслируется событие в интернете на каких-то сайтах бесплатно и геоблокировано, но при этом зритель просматривает определённое количество рекламы до трансляции, по ходу неё, спонсорские проявления и так далее. Такая модель может работать. Но мы в своей работе её не используем.

- Setanta Play [собственный платный плеер, через который можно смотреть все трансляции канала] планируете запускать в Украине и насколько развит у вас этот сервис в других странах?

- К сожалению, в других странах он не очень успешен, поэтому мы и в Украине пока его не запустили. Думаем сейчас, как запустить правильно. То есть мы собираемся это сделать, но не в ближайшие месяц или два.

- Видно, что вам не хватает второго канала. За эти полгода набралось уже очень много событий, которые канал показывал либо в записи или даже через сутки: например, "Селтик" - "Рейнджерс", матч всех звёзд НХЛ или этапы Формулы-1.

- К сожалению, болельщики Формулы-1 у нас в основном и страдали из-за накладок на английскую Премьер-лигу.

Мы собираемся запускать второй канал. Более того: это будет происходить уже в ближайшее время. Мы уже подали пакет документов на включение его в список адаптированных каналов в Нацсовет по телевидению и радиовещанию для того, чтобы этот канал запустить. И в ближайшее время ожидаем решения Нацсовета.

- Насколько развито в Украине пиратство?

- К сожалению, пиратство развито достаточно сильно во всех странах, где мы работаем. Мне даже рассказывали операторы, что доступны в Украине на пиратских ОТТ-сервисах наши же трансляции АПЛ, которые мы производим для Казахстана на казахском языке.

С этим бороться сложно. Мы сотрудничаем с нашим эксклюзивным дистрибьютором в Украине, компанией StarLight Media, у них очень серьёзные успехи есть в этом направлении. Думаю, вы могли читать, что уже есть приговоры по уголовным делам против пиратов-операторов, которые предоставляют доступ к незаконному контенту. Планируем, что сотрудничество в этом направлении с Setanta будет тоже расширяться, постепенно операторы в Украине поймут, что за это будет серьёзная ответственность, и люди перестанут этим заниматься.

Мы изначально, когда заходили на рынок, хотели в том числе для борьбы с пиратством получить максимальную дистрибуцию на рынке. Чтобы людям было проще в хорошем качестве у своего оператора - базовом или расширенном пакете - получить доступ к каналу вместо того, чтобы искать в интернете трансляцию, которая будет прерываться, с плохим качеством, рекламой и так далее. Максимально широкая дистрибуция - это наш вклад в борьбу с пиратством.

- Есть ли у вас статистика, какая на данный момент общая аудитория у Setanta Sports Ukraine?

- На сегодняшний день у нас подписаны договоры с более, чем 120 украинскими операторами: кабельными, IPTV, OTT. Общая аудитория где-то порядка 1,5 млн семей. Если у Вас нет нашего канала, позвоните и спросите у оператора, почему.

- В январе этого года произошла непонятная ситуация с боем россиянина Олейника в UFC [уроженец Харькова сейчас выступает под флагом РФ, во время январского вечера UFC его поединок не был показан Setanta]. Правда ли, что вам нельзя показывать его бои?

- Эта ситуация как раз наоборот совершенно понятная. Олейник включён Министерством культуры в список лиц, которые представляют угрозу безопастности Украины. Поэтому нам запрещено в Украине транслировать какие-либо события с участием Олейника. Но это единственный спортсмен из тех турниров, которые мы показываем, включённый в этот список.

- Стоит ли ожидать расширение видов спорта или турниров на каналах в ближайшее время?

- Мы уже начали с января трансляции женского тенниса. На этой неделе показываем Thailand Open, где Элина Свитолина и Катерина Бондаренко будут выступать. Надеемся, сможем зрителям показать максимальное количество матчей с её участием.

Также с марта планируем трансляции мужского тенниса - турниров уровня АТР 1000. И в июне мы планируем в максимальном объёме, насколько это возможно, трансляции двух недель Уимблдона

- В 2021 году у "Медиа Группы Украина" заканчивается контракт на показ Лиги чемпионов УЕФА. Setanta планирует бороться зи еврокубки или чемпионаты мира и Европы по футболу?

- Мы постоянно общаемся с УЕФА и ФИФА на тему трансляций и чемпионатов мира, и чемпионатов Европы, и клубных турниров. Но на сегодняшний день мы ещё не в одной стране эти турниры не показываем. Не секрет, что Лига чемпионов и Лига Европы - это самые дорогие турниры. Пока у нас возможности их показывать не было.

- Возможности финансовой?

- Финансовой.

Тем более у нас достаточно широкая география трансляций. Например, в Казахстане матчи Лиги чемпионов начинаются в 2 часа ночи. Понятно, что аудитория, которая в такое время смотрит даже топовый футбольный матч, не такая большая, как в Украине.

Насчёт Украины: будем смотреть. Пока никаких чётких планов не было в этом направлении.

- Похожий вопрос про украинскую футбольную Премьер-лигу. Есть ли интерес к отечественному футболу и вообще украинскому спорту?

- Интерес есть. Потому что зрителям интересно смотреть за своими игроками в национальном и международных турнирах. Но специфика украинской Премьер-лиги в том, что нужно снимать все матчи, которые проводятся, чтобы их потом показывать. Это огромная расходная и организационная часть.

Мы сосредоточились на трансляциях украинских спортсменов в международных турнирах: мы сейчас показываем двух прекрасных футболистов, выступающих в Англии, одного, который наконец-то появился в матче за шотландский "Селтик", показываем двух баскетболистов в НБА, наших девочек-теннисисток. Будет больше спортсменов - будем показывать больше.

- Была информация, что Setanta хочет купить права на трансляцию боёв Александра Усика. Насколько это правда?

- Мы ведём переговоры со многими правообладателями. Какие из этих переговоров закончатся положительным результатом, сейчас сложно сказать.

- Впереди чемпионат европы по футболу. Прав на показ матчей у Setanta нет. Каким-то футбольным контентом планируете развлекать зрителя на протяжении этого месяца?

- Футбольным не планируем, потому что все футболисты будут на Евро. Но у нас всё лето продолжается Формула-1, теннис. Поэтому будут спортивные трансляции на протяжении всего лета.