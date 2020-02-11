Комиссия ВР продолжает расследование по искусственным полям. В УАФ готовы ответить на вопросы

Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины проинспектировала завод по изготовлению футбольных полей "FFU Production". Причиной стало расследования возможного нарушения законодательства Украины со стороны президента УАФ Андрея Павелко.

При этом, на четверг запланировано следующее заседание временной следственной комиссии, а в Верховную Раду будут приглашены представители "FFU Production", чтобы члены комиссии могли задать им свои вопросы. Также народные избиранники проинспектируют готовые футбольные поля, чтобы убедиться в их качестве.

Директор "FFU Production" Андрей Бондаренко прокомментировал предстоящее заседание.

"Будем идти на заседание и отвечать. Насколько я знаю, это закрытое заседание. Посмотрим, какие вопросы будут задаваться. Мы готовы ответить на все вопросы. Логично, что комиссия хочет проверить уже готовые поля, это необходимо сделать. Тем более, мы предоставили всю информацию по полям в Киеве, которые мы строили за счет нашего предприятия. Мы будем довольны, если комиссия увидит, что все соответствует тому качеству и тем требованиям, которые необходимы для малых футбольных полей", - сказал Бондаренко.