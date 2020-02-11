Полиция передала в суд дело о платеже солидарности за Ярмоленко. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы

Национальная полиция завершила расследование дела по факту мошенничества в случае с платежом солидарности за транфер Андрея Ярмоленко из "Динамо" в дортмундскую "Боруссию".

Часть денег, которые должна была получить детская черниговская школа "Юность" была перечислена общественной организации с созвучным названием, которая не имела никакого отношения к футболисту. Тем самым, детской школе "Юность", в которой воспитывался Ярмоленко, причинен материальный ущерб в размере более 5 млн гривен.

Досудебное расследование помогло частично возместить убытки в размере более 3,5 млн гривен.

Полиция передала обвинительный акт в Печерский районный суд Киева. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.