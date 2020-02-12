Ничья Динамо, зарплата Ярмоленко, отставка Клинсманна. Главные новости за 11 февраля
А также усиление Мариуполя и сроки восстановления Дембеле
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 11 февраля
Динамо сыграло вничью с БАТЭ
На очередной контрольный поединок Алексей Михайличенко выставил состав, который с определенными поправками можно считать основным. Однако то ли на фоне нагрузок, то ли из-за поля, но бело-синие выглядели тяжеловато. Забив в первом тайме усилиями Вербичи, "Динамо" не смогло удержать преимущество - вице-чемпион Беларуси отыгрался после перерыва. Ничья 1:1 в итоге. Кроме того, в среду "Карпаты" сыграли вничью с датским "Кеге" 3:3, "Львов" разошелся миром с армянским "Лори", а "Колос" уступил "Житесу" из Казахстана 0:1.
Шахтер вернул защитника в Мариуполь
Донецкий клуб брал на зимние сборы двух лидеров азовской команды - Вакулу и Кирюханцева. Второй, который играет на позиции правого защитника, вернулся в расположение "Мариуполя". Что касается Вакулы, то планы горняков по нему пока не известны. Ранее "Шахтер" уже отправил в аренду в азовский клуб Даниила Игнатенко, который не смог закрепиться в "Ференцвароше". А вот переход Богдана Бутко в польский "Лех" сорвался из-за травмы игрока.
Жуниор Мораес не планирует покидать Украину
Главный бомбардир "Шахтера" в интервью болгарским СМИ заявил, что не собирается в ближайшее время покидать клуб. По его словам, им интересовались "Милан", "Рома", "Дженоа", однако его все устраивает в Украине, к тому же Мораес хочет оставить свой след в составе сборной, в частности, хорошо выступить на Евро. Добавим, что Жуниор в текущем сезоне забил 17 голов и отдал шесть результативных передач в 24-х матчах.
Полиция передала в суд дело о платеже солидарности за Ярмоленко
Следствие установило, что часть денег, которые должна была получить детская черниговская школа "Юность", была перечислена общественной организации с созвучным названием, которая не имела никакого отношения к футболисту. Тем самым, детской школе "Юность", в которой воспитывался Ярмоленко, был нанесен ущерб на 5 млн гривен. Сообщается, что досудебное расследование помогло возместить убытки на 3,5 млн гривен. При этом обвинительный акт передан в Печерский районный суд Киева. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.
Ярмоленко зарабатывает больше всех в Вест Хэме
Издание Spotrac составило рейтинг зарплат игроков Английской Премьер-лиги. В "Вест Хэме" самая большая зарплата у Андрея Ярмоленко. По данным Spotrac, вингер зарабатывает 115 тысяч фунтов в неделю, то есть в год он получает почти 6 млн фунтов. Вторым в рейтинге является Джек Уилшир с зарплатой 5,2 млн фунтов, у Фелипе Андерсона – 4,4 млн. За полтора года Андрей сыграл за "Вест Хэм" 25 матчей, в которых забил 5 голов. В декабре и январе он не играл из-за травмы, ожидается, что в феврале Ярмоленко наконец выйдет на поле.
Клинсманн покинул Герту
Легендарный немецкий форвард неожиданно подал в отставку с поста главного тренера берлинской "Герты". Таким образом, Юрген Клинсманн продержался во главе команды лишь 76 дней. За этот период "Герта" три раза выиграла, три раза проиграла и трижды сыграла вничью в Бундеслиге, также вылетела из Кубка Германии на стадии 1/8 финала. Юрген объяснил свое решение тем, что не чувствует доверия со стороны руководства клуба.
Стало известно, сколько пропустит Дембеле
Французский вингер, за которого "Барслеона" заплатила 105 млн евро (без учета бонусов), пропустит полгода из-за травмы. На днях ему сделали операцию в Финляндии. В общем Усман в "Барселоне" получил уже девятую травму, начиная с 2017-го он пропустил 65 матчей каталонцев, сыграв лишь в 74-х.
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