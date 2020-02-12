Ничья Динамо, зарплата Ярмоленко, отставка Клинсманна. Главные новости за 11 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 11 февраля

На очередной контрольный поединок Алексей Михайличенко выставил состав, который с определенными поправками можно считать основным. Однако то ли на фоне нагрузок, то ли из-за поля, но бело-синие выглядели тяжеловато. Забив в первом тайме усилиями Вербичи, "Динамо" не смогло удержать преимущество - вице-чемпион Беларуси отыгрался после перерыва. Ничья 1:1 в итоге. Кроме того, в среду "Карпаты" сыграли вничью с датским "Кеге" 3:3, "Львов" разошелся миром с армянским "Лори", а "Колос" уступил "Житесу" из Казахстана 0:1.

Донецкий клуб брал на зимние сборы двух лидеров азовской команды - Вакулу и Кирюханцева. Второй, который играет на позиции правого защитника, вернулся в расположение "Мариуполя". Что касается Вакулы, то планы горняков по нему пока не известны. Ранее "Шахтер" уже отправил в аренду в азовский клуб Даниила Игнатенко, который не смог закрепиться в "Ференцвароше". А вот переход Богдана Бутко в польский "Лех" сорвался из-за травмы игрока.

Главный бомбардир "Шахтера" в интервью болгарским СМИ заявил, что не собирается в ближайшее время покидать клуб. По его словам, им интересовались "Милан", "Рома", "Дженоа", однако его все устраивает в Украине, к тому же Мораес хочет оставить свой след в составе сборной, в частности, хорошо выступить на Евро. Добавим, что Жуниор в текущем сезоне забил 17 голов и отдал шесть результативных передач в 24-х матчах.

Следствие установило, что часть денег, которые должна была получить детская черниговская школа "Юность", была перечислена общественной организации с созвучным названием, которая не имела никакого отношения к футболисту. Тем самым, детской школе "Юность", в которой воспитывался Ярмоленко, был нанесен ущерб на 5 млн гривен. Сообщается, что досудебное расследование помогло возместить убытки на 3,5 млн гривен. При этом обвинительный акт передан в Печерский районный суд Киева. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Издание Spotrac составило рейтинг зарплат игроков Английской Премьер-лиги. В "Вест Хэме" самая большая зарплата у Андрея Ярмоленко. По данным Spotrac, вингер зарабатывает 115 тысяч фунтов в неделю, то есть в год он получает почти 6 млн фунтов. Вторым в рейтинге является Джек Уилшир с зарплатой 5,2 млн фунтов, у Фелипе Андерсона – 4,4 млн. За полтора года Андрей сыграл за "Вест Хэм" 25 матчей, в которых забил 5 голов. В декабре и январе он не играл из-за травмы, ожидается, что в феврале Ярмоленко наконец выйдет на поле.

Легендарный немецкий форвард неожиданно подал в отставку с поста главного тренера берлинской "Герты". Таким образом, Юрген Клинсманн продержался во главе команды лишь 76 дней. За этот период "Герта" три раза выиграла, три раза проиграла и трижды сыграла вничью в Бундеслиге, также вылетела из Кубка Германии на стадии 1/8 финала. Юрген объяснил свое решение тем, что не чувствует доверия со стороны руководства клуба.

Французский вингер, за которого "Барслеона" заплатила 105 млн евро (без учета бонусов), пропустит полгода из-за травмы. На днях ему сделали операцию в Финляндии. В общем Усман в "Барселоне" получил уже девятую травму, начиная с 2017-го он пропустил 65 матчей каталонцев, сыграв лишь в 74-х.