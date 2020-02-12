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Оклад Ярмоленко и срок реабилитации вингера Барсы. Главные новости за 11 февраля. Аудио

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Оклад Ярмоленко и срок реабилитации вингера Барсы. Главные новости за 11 февраля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 11 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеНичья Динамо, зарплата Ярмоленко, отставка Клинсманна. Главные новости за 11 февраля

Оклад Андрея Ярмоленко в "Вест Хэме", срок реабилитации хавбека "Барселоны", отставка Юргена Клинсманна из "Герты", а также другие инфоповоды. "Динамо" сыграло вничью с "БАТЭ", "Шахтер" вернул защитника, планы Жуниора Мораеса, а также дело о платеже солидарности за экс-игрока киевлян. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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В статье: Андрей Ярмоленко Герта (Берлин) Юрген Клинсманн Барселона Динамо (Киев) Жуниор Мораес главные новости Усман Дембеле Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Игорь Кирюханцев Владислав Вакула
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