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Ярославский готов договариваться с футболистами, которым Металлист задолжал деньги

Общие новости
(3 голосов)

"Либо идут навстречу, либо не получат ничего"

Ярославский готов договариваться с футболистами, которым Металлист задолжал деньги
Новина українською

Бывший инвестор ФК "Металлист" Александр Ярославский поделился мнением о видении процесса банкротства клуба.

Екс-президент клуба отметил, что имущество в футбол не играет - для этого нужен клуб.

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Футболистам задолжали деньги? Надо договариваться с футболистами и решать вопросы банкротства. Я думаю, что с футболистами способен договориться только я.

В свое время я их приглашал, в "Металлисте" сделал звездами. Поэтому они должны пойти навстречу «Металлисту» и тоже чем-то пожертвовать.

В противном случае они не получат ничего. Это 100%.

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В статье: Александр Ярославский Харьков Металлист (Харьков) банкрот
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Источник:
Депо. Харків

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Комментарии (7)
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simargl (Чернигов)
12.02.2020 в 15:59
В лучших традициях 90-х ... а кто не захочет договариваться , тому сломаем ногу ... Металлист скоро оживёт, движение пошло.
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0
-2
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Serega1111 (Киев)
12.02.2020 в 16:01
Поскорее бы... "Тот" Металл вынес бы всю нынешнюю УПЛ в одну калитку вместе с нынешним Шахтером
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+1
-1
ffggpl (Харьков)
12.02.2020 в 15:40
Футбол это биснесс! И, как в любом бизнесе существуют риски, которые игроки также должны разделять!
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+1
-3
Просто Квашин (Харьков)
12.02.2020 в 15:52
Отработал ты месяц у себя на работе, пришло время получать зарплату...И тут подходит твой шеф и говорит : "Моя фирма- это биснесс! И, как в любом бизнесе существуют риски, которые работники также должны разделять! ".....
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+4
0
avatar
Serega1111 (Киев)
12.02.2020 в 15:59
100%. Риски должны разделять партнеры, но никак не работники, которые нанимаются под конкретные задачи. Или сразу в контракте все риски прописывать надо
+2
0
старий фан (Рівне)
12.02.2020 в 16:12
Коли компанія йде на дно - так часто буває, що боргують працівникам, а коли вона визнана вже банкротом, то свої гроші можна запити водою. Тут же Ярославський, таки щось пропонує гравцям. Думаю всі погодяться інакше не отримають нічого і клуб відроджувати ніхто не буде.
+2
0
Просто Квашин (Харьков)
12.02.2020 в 14:59
Логично !!!!
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+1
0

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