Ярославский готов договариваться с футболистами, которым Металлист задолжал деньги

Бывший инвестор ФК "Металлист" Александр Ярославский поделился мнением о видении процесса банкротства клуба.

Екс-президент клуба отметил, что имущество в футбол не играет - для этого нужен клуб.

Футболистам задолжали деньги? Надо договариваться с футболистами и решать вопросы банкротства. Я думаю, что с футболистами способен договориться только я.

В свое время я их приглашал, в "Металлисте" сделал звездами. Поэтому они должны пойти навстречу «Металлисту» и тоже чем-то пожертвовать.

В противном случае они не получат ничего. Это 100%.