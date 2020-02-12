Ярославский готов договариваться с футболистами, которым Металлист задолжал деньги
"Либо идут навстречу, либо не получат ничего"
Бывший инвестор ФК "Металлист" Александр Ярославский поделился мнением о видении процесса банкротства клуба.
Екс-президент клуба отметил, что имущество в футбол не играет - для этого нужен клуб.
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Футболистам задолжали деньги? Надо договариваться с футболистами и решать вопросы банкротства. Я думаю, что с футболистами способен договориться только я.
В свое время я их приглашал, в "Металлисте" сделал звездами. Поэтому они должны пойти навстречу «Металлисту» и тоже чем-то пожертвовать.
В противном случае они не получат ничего. Это 100%.
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Источник:Депо. Харків
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Комментарии (7)
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simargl (Чернигов)
12.02.2020 в 15:59
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-2
Serega1111 (Киев)
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ffggpl (Харьков)
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Просто Квашин (Харьков)
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Serega1111 (Киев)
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старий фан (Рівне)
12.02.2020 в 16:12
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Просто Квашин (Харьков)
12.02.2020 в 14:59
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